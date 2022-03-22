Чернобаевка 7,5: Арестович рассказал о новых "приключениях" военных из России

По словам советника главы ОП, бойцы ВСУ попали в боекомплект вражеского "Смерча", чем вызвали детонацию остальных зарядов. По его словам, благодаря этому удалось уничтожить остальные пусковые установки.

Сегодня украинские военные снова нанесли удар по вражеских войсках на аэродроме в Чернобаевке на Херсонщине. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook.

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"По Чернобаевке на сегодня. Ночью российские войска из района аэродрома начали залпы "Смерчами" по Николаеву. В ответ мы им малость насыпали. В целом попугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект "Смерча" и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки", — отметил Арестович.

Также, по его словам, днем оккупанты произвели пуск ракеты ПВО. Но она пошла вверх, перевернулась и упала точно на скопление российской техники. В результате этого начался пожар.

Напомним, военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Он уже 7 раз становился мишенью украинских военных.

Эксперты отмечают, что Чернобаевка — ключевое место для обеспечения группировки российских войск в южных регионах Украины. Поскольку украинская армия уничтожила железнодорожные пути в регионе, поезда разгружаются на базах в Крыму, а потом вертолеты доставляет необходимые припасы в Чернобаевку.

Вторая важная причина, почему россияне не покидают аэродром — это передовой командный пункт. На территории аэродрома расположили штабы всей Сводной Южной группы войск: 22-го армейского корпуса, 7-й десантно-штурмовой дивизии и тактической группы 358-го ЗРП.

О том, что ВСУ в седьмой раз нанесли удар по позициям врага в Чернобаевке, Арестович сообщил вчера.

Впервые по захваченному россиянами аэродрому украинские военные ударили 27 февраля. А 7 марта в Чернобаевке ликвидировали более 30 единиц вражеской авиации, технику и живую силу. Еще через три дня оккупанты снова потерпели поражение в результате атаки ВСУ, из-за чего лишились не менее семи вертолетов стоимостью около $130 млн долларов, которые бомбили Одессу, Николаев и другие украинские города.