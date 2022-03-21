ВСУ в седьмой раз нанесли удар по позициям врага в Чернобаевке, — Арестович

В ответ на вопросы пользователей советник главы ОП заверил, что уничтожение позиций врага "чистая правда".

Украинские защитники в седьмой раз разгромили позиции российской армии в Чернобаевке Херсонской области. Об этом сообщил в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Соберитесь. Сейчас от вас понадобится все ваше мужество. Чернобаевка. Седьмой раз", — написал Арестович.

[ + – ] пост Арестовича о 7 атаке аэродрома

Пользователи начали активно комментировать пост об очередном поражении ВС РФ в указанном месте и спрашивать у советника главы ОП, достоверная ли это информация. На что он ответил, что это "чистая правда".

[ + – ] скриншот ответа Арестовича

Предыдущий раз о поражении врага в Чернобаевке Алексей Арестович сообщал 19 марта. ВСУ накрыли позиции и технику российских военных, правда о потерях противника не сообщалось. Юрий Бутусов опубликовал видео, где видно, как по аэродрому отрабатывают "Байрактары". Днем ранее украинская армия там же уничтожила передовой командный пункт 8-й общевоенной армии Южного военного округа Российской Федерациии вместе с начальником последней, генерал-лейтенантом Андреем Мордвичевым.

Впервые по захваченному оккупантами аэродрому украинские военные ударили 27 февраля. А 7 марта в Чернобаевке ликвидировали более 30 единиц авиации врага, технику и живую силу. Еще через три дня оккупанты снова потерпели поражение в результате атаки ВСУ, из-за чего лишились не менее семи вертолетов стоимостью около $130 млн долларов, которые бомбили Одессу, Николаев и другие украинские города.