ЗСУ всьоме завдали удару по позиціях ворога в Чорнобаївці, — Арестович

У відповідь на запитання користувачів радник глави ОП запевнив, що знищення позицій ворога є "чистою правдою".

Українські захисники всьоме розгромили позиції російської армії в Чорнобаївці Херсонської області. Про це повідомив у Facebook радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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"Зберіться. Зараз вам знадобиться вся ваша мужність. Чорнобаївка. Сьомий раз", — написав Арестович.

[ + – ] пост Арестовича про 7 атаку по аеродрому

Користувачі почали активно коментувати пост про чергову поразку ЗС РФ у зазначеному місці та запитувати в радника глави ОП, чи це правдива інформація. На що він відповів, що це "чиста правда".

[ + – ] скриншот відповіді Арестовича

Попереднього разу про поразку ворога в Чорнобаївці Олексій Арестович повідомляв 19 березня. ЗСУ накрили позиції та техніку російських військових, правда про втрати противника не повідомляли. Юрій Бутусов опублікував відео, де видно, як по аеродрому відпрацьовують "Байрактари". За день до того українська армія там же знищила передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу Російської Федерації разом із начальником генерал-лейтенантом Андрієм Мордвічевим.

Вперше по захопленому окупантами аеродрому українські військові вдарили 27 лютого. А 7 березня в Чорнобаївці ліквідували понад 30 одиниць авіації ворога, техніку та живу силу. Ще через три дні окупанти знову зазнали поразки внаслідок атаки ЗСУ, через що втратили не менш як сім вертольотів вартістю близько $130 млн доларів, які бомбили Одесу, Миколаїв та інші українські міста.