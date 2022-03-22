Чорнобаївка 7,5: Арестович розповів про нові "пригоди" військових з Росії

За словами радника голови ОП, бійці ЗСУ влучили в боєкомплект ворожого "Смерчу", чим викликали детонацію решти зарядів. За його словами, завдяки цьому вдалося знищити решту пускових установок.

Сьогодні українські військові знову завдали удару по ворожих військах на аеродромі в Чорнобаївці на Херсонщині. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.

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"Щодо Чорнобаївки на сьогодні. Вночі російські війська з району аеродрому почали залпи "Смерчами" по Миколаєву. У відповідь ми їм трохи насипали. Загалом полякали, але в районі 01:30 потрапили чітко в боєкомплект "Смерчу" і детонацією пошкодило або знищило решту пускової установки", — зазначив Арестович.

Також, за його словами, вдень окупанти здійснили пуск ракети ППО. Але вона пішла вгору, перекинулася і впала точно на скупчення російської техніки. Внаслідок цього почалася пожежа.

Нагадаємо, військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт та місце збору літаків і вертольотів. Він уже 7 разів ставав мішенню українських військових.

Експерти зазначають, що Чорнобаївка – ключове місце для забезпечення угруповання російських військ у південних регіонах України. Оскільки українська армія знищила залізничні колії в регіоні, потяги розвантажуються на базах у Криму, а потім гелікоптери доставляють необхідні запаси до Чорнобаївки.

Друга важлива причина, чому росіяни не залишають аеродром, це передовий командний пункт. На території аеродрому розташували штаби всієї Зведеної Південної групи військ: 22-го армійського корпусу, 7-ї десантно-штурмової дивізії та тактичної групи 358-го ЗРП.

Про те, що ЗСУ всьоме завдали удару по позиціях ворога в Чорнобаївці, Арестович повідомив учора.

Уперше по захопленому росіянами аеродрому українські військові вдарили 27 лютого. А 7 березня в Чорнобаївці ліквідували понад 30 одиниць ворожої авіації, техніку та живу силу. Ще через три дні окупанти знову зазнали поразки внаслідок атаки ЗСУ, через що втратили не менше семи вертольотів вартістю близько $130 млн доларів, які бомбили Одесу, Миколаїв та інші українські міста.