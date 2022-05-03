Российские оккупанты взяли в плен сельского голову Чернобаевки, — Верещук

В ходе общения с журналистами глава Минреинтеграции рассказала, что пока неизвестно, как долго чиновник находится в плену оккупантов РФ. А о похищении Игоря Дударя стало известно только вчера.

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Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала, что российские оккупанты похитили сельского голову Чернобаевки Игоря Дударя. Об этом чиновница сообщила во время брифинга в Запорожье, посвященному эвакуации гражданских лиц с мариупольского завода "Азовсталь", сообщает "Суспільне Херсон".

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Ирина Верещук отметила, что на данный момент неизвестно, как долго Дударь находится в плену оккупантов, поскольку информация о его попадании в заключение появилась за день до брифинга.

Что за Чернобаевка?

Отметим, что село Чернобаевка в Херсонской области стало известным, благодаря постоянному разгрому российских оккупантов и их военной техники. Вооруженные Силы Украины неоднократно заявляли, что силы врага разгромлены в районе аэродрома в этом населенном пункте. Накануне советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявлял о том, что в Чернобаевке войска РФ попали под удар украинских сил в 18-й раз.

Кто такой Игорь Дударь?

На сайте общественной организации "Чесно" отмечается, что Игорь Дударь дважды баллотировался в Верховную Раду от партии "Самопомощь", но оба раза, в 2014 и 2016 годах потерпел поражение. В 2015 Дударь также баллотировался в Херсонский областной совет, но также не смог выиграть выборы на своем округе.

Ранее Фокус рассказывал, что СБУ перехватила разговор уцелевшего под Чернобаевкой оккупанта РФ. В перехваченном украинскими спецслужбами разговоре оккупант РФ жалуется товарищу, что одного из его сослуживцев "разорвало". Однако тот не верит другу и утверждает, что по российскому телевидению говорят об успехах и обещают "взять Киев".