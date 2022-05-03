ВСУ уничтожили три российских склада с боеприпасами на юге Украины, — ОК "Юг"

По информации военных, всего за ночь ракетно-артиллерийские подразделения Украины выполнили около 40 огневых задач. Среди них удары по складам ГСМ и сосредоточению живой силы оккупантов.

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Ночью со 2 на 3 мая в районе административной границы Николаевской и Херсонской областей ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины ликвидировали пункт управления российской армии. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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По их информации, на этом же участке украинские войска уничтожили три российских склада с боеприпасами и еще один с горюче-смазочными материалами, а также несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники ВС РФ. Всего за ночь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 40 огневых задач.

Рядом с Одессой ВСУ сбили второй за сутки вражеский ударный БПЛА-разведчик "Форпост", который пытался зайти со стороны моря. Как отмечают в командовании, такой беспилотник может не только "шпионить", но и наносить бомбовые удары.

В то же время, северно-западная часть Черного моря остается закрытой для судоходства, поскольку находится под контролем российского флота.

Еще два вражеских беспилотных аппарата удалось уничтожить в Николаевской области.

Как ранее сообщал Генштаб ВСУ, за последние сутки украинские подразделения ПВО сбили в общей сложности семь российских беспилотников "Орлан-10".

На территории Донецкой и Луганской областей украинские силы отбили двенадцать атак противника, уничтожили шесть российских танков, пять артиллерийских систем, 22 единицы бронированной техники и восемь автомобилей.

В то же время, на рассвете ВС РФ обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Смерч". Удары нанесли по объектам критической инфраструктуры, никто не пострадал.

Напомним, российские оккупанты взяли в плен сельского голову Чернобаевки. Пока неизвестно, как долго чиновник находится в плену оккупантов РФ.

Также сегодня ВС РФ начали штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе.