ВСУ сбили БПЛА "Форпост", изготавливаемый по израильской лицензии

Украинские военные сбили беспилотник, который способен вести разведку в радиусе 400 км находясь в воздухе до 16 часов.

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Бойцы зенитно-ракетного подразделения Вооруженных сил Украины сбили БПЛА "Форпост" ВС РФ в Одесской области. Об этом сообщает командование ВВС Украины.

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2 мая военные из зенитного ракетного подразделения Воздушных сил ВСУ сбили российский беспилотник "Форпост" — это лицензионная версия израильского Searcher Mk II. В базовой версии БПЛА способен вести разведку на высоте до 5 км на протяжении 16 часов. Радиус действия составляет 400 км.

Российский аналог производят на Уральском заводе гражданской авиации с 2012 года. Стоимость одного беспилотника около 7,5 млн долларов (примерно 225 млн гривен).

Отметим, что по данным Генштаба ВСУ, с момента вторжения российская армия потеряла 271 беспилотник оперативно-тактического уровня.

Напомним, бригада имени князя Острожского уничтожила склад боеприпасов российской армии минометным огнем.

Ранее сообщалось, что США разработали дрон-камикадзе под требования украинской армии.