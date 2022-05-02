Бригада князя Острожского уничтожила склад боеприпасов ВС РФ (видео)

Как рассказали украинские военные — на опубликованных кадрах представлена работа минометчиков, которые только недавно пополнили ряды бригады.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинские военные ликвидировали состав боеприпасов русских солдат, сообщается на странице 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

На опубликованном видео показана работа минометного расчета военных 30-й ОМБр, бойцы которой действуют в Донецкой области.

"Это искусная работа минометчиков, которые между прочим только недавно пополнили ряды бригады. Теперь у "незваных гостей" будет меньше боеприпасов для обстрела украинских военных. Вот так феерично и ярко горит БК оккупантов", — говорится в сообщении.

[ + – ] Работа минометного расчета 30 ОМБр в Донецкой области

При этом, в публикации не отмечается, где именно состоялось поражение целей военных РФ.

Ранее Фокус рассказывал, что в Перми произошел взрыв на заводе-производителе зарядов к РСЗО "Град" и "Смерч". Чрезвычайное происшествие случилось вечером 1 мая на участке №12 по производству пластмассы. В инспекции уточнили, что на месте возгорания погиб один сотрудник, позднее еще один скончался в больнице. В момент взрыва три работницы чистили уже упакованные изделия. Одна погибла на месте, а вторая – по пути в больницу. При этом руководство пытается успокаивать людей и говорит, что поводов для паники нет.

Также мы рассказывали, что в НАТО войска РФ назвали "удивительно некомпетентными". По словам адмирала Джеймса Ставридиса, в современной истории ему неизвестны примеры, когда было бы столько потерь среди высшего офицерского состава. Экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис назвал действия российских войск в Украине "плохим перфомансом" заявив, что армия страны-агрессора потеряла целую дюжину офицеров высшего звена