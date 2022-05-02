В Перми произошел взрыв на заводе-производителе зарядов к РСЗО "Град" и "Смерч" (фото, видео)

В момент взрыва три работницы чистили уже упакованные изделия. Одна погибла на месте, а вторая – по пути в больницу. При этом руководство пытается успокаивать людей и говорит, что поводов для паники нет.

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В российском городе Пермь загорелась продукция на пороховом заводе, погибли двое рабочих, еще одного доставили в больницу. Об этом сообщила 2 мая госинспекция труда по Пермскому краю.

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Чрезвычайное происшествие случилось вечером 1 мая на участке №12 по производству пластмассы. В инспекции уточнили, что на месте возгорания погиб один сотрудник, позднее еще один скончался в больнице.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают, говорится в сообщении.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о неожиданном шуме, от которого затряслись окна. Люди выдели столб густого дыма, исходивший из территории порохового завода.

[ + – ] Из-за взрыва одна из работниц погибла на месте, а вторая – по пути в больницу

Руководство предприятия в общении с журналистами сказало, что проходили плановые испытания, поводов для паники нет. Редакция "Эха Перми" нашла человека, который утверждает, что там погибла ее родственница.

"Вчера на пороховом заводе был взрыв. Там погибла моя крестная мама, причем одна из первых. Вторая пострадавшая умерла прямо в больнице, третья — находится в реанимации, сейчас за ее жизнь борются врачи", — рассказала девушка.

МЧС по Пермскому отметило, что за пожарную безопасность Пермского порохового завода отвечает специализированное управление №34.

Издание пишет, что 28 января прошлого года также был пожар на этом заводе. Тогда горел склад со спецпродукцией и пострадали трое мужчин 30, 49 и 48 лет, одного положили в реанимацию.

Собеседники газеты "Коммерсант" говорят, что три сотрудницы предприятия готовили к отправке уже упакованные специзделия и очищали их с внешней стороны. Из-за пожара одна из работниц погибла на месте, а вторая – по пути в больницу. Третья с ожогами 99% поверхности тела находится в реанимации.

Пермский пороховой завод – что это за предприятие

Пермский пороховой завод изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч" и комплексам ПВО.

На этом же заводе производят стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, в том числе стартующих с подводных лодок, противокорабельных систем класса "воздух-поверхность", заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок, сферические пороха для стрелкового оружия (автоматы, пулеметы) и продукцию гражданского назначения (лакокрасочные и отделочные материалы, полиуретаны).

Отметим, что ночью 2 мая, жители приграничного с Украиной российского Белгорода слышали сильные взрывы, а в небе видели яркие вспышки. Пострадавших и разрушений из-за взрывов нет.

В приграничных Воронеже и Курске 27 апреля тоже слышали взрывы, а в районе села Старая Нелидовка Белгородской области горел склад боеприпасов.