В Белгороде ночью прозвучали мощные взрывы, над городом были видны вспышки (видео)

Спустя полчаса после инцидента губернатор Белгородской области Гладков подтвердил, что в городе было слышно "два сильных разрыва". Через некоторое время местные жители сообщили о третьем.

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Ночью в понедельник, 2 мая, жители российского Белгорода услышали сильные взрывы, в небе были замечены яркие вспышки. Об этом сообщил местный телеграм-канал "Жесть Белгород".

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По данным авторов публикации, два взрыва раздались около 01:53, одновременно с этим в небе над Белгородом были видны несколько вспышек. На инцидент в 02:42 отреагировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе", — написал чиновник в своем телеграм-канале.

В публикации глава региона еще раз заверил местных жителей: "самое главное — пострадавших и разрушений нет". Остальную информацию Гладков пообещал уточнить сегодня утром.

Вместе с тем местные жители сообщили, что ночью, около 02:59, произошел и третий взрыв. Эту информацию глава Белгородской области пока не комментировал.

Напомним, на фоне полномасштабной войны РФ против Украины регулярно появляются данные о взрывах в ряде российских городов и населенных пунктов, в том числе и в Белгороде. Например, вчера, 1 мая, местные жители сообщили о "серии хлопков", за которыми последовал сильный дым. Губернатор Гладков уточнил, что причиной инцидента стал пожар на объекте Министерства обороны РФ в области.

28 апреля в этом российском регионе снова слышали взрывы. Опубликованные видеозаписи с места событий свидетельствуют, предположительно, о работе средств противовоздушной обороны.