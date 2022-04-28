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Мир Российско-украинская война

В Белгородской области РФ снова слышны взрывы (фото, видео)

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Белгород, взрывы, ПВО, хлопки
Жители Белгородской области предполагают, что наблюдали работу ПВО

По информации российских журналистов, взрывы были слышны в городе Строитель. А спустя время они даже опубликовали снимки "небольших осколков", которые якобы упали на улицах.

Вечером 28 апреля в Белгородской области вновь слышали взрывы. Об этом пишут местные телеграм-каналы. Сообщается о том, что взрывы прогремели в городе Строитель. Опубликованные видеозаписи, скорее всего, демонстрируют работу средств ПВО.

Белгород, ПВО, взрывы, хлопки
Город Строитель расположен неподалеку от Белгорода

Также в "Телеграм" опубликовали фото "небольших осколков", которые упали на улицы Строителя.

Напомним, в последнее время из российских регионов, граничащих с Украиной, регулярно поступают сообщения о взрывах. Очередная серия произошла 27 апреля: в Белгородской области прозвучало четыре взрыва. Как выяснилось, в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. В тот же день прогремели два взрыва в Воронеже. Сообщалось также о "хлопках" в Курске. Местные власти объявили, что по предварительным данным сработала система ПВО.

25 апреля в российском приграничном городе Брянске горела нефтебаза "Транснефти". СМИ сообщали о том, что огонь охватил два хранилища нефтепродуктов.

19 апреля губернатор Белгородской области Гладков обвинил ВСУ в обстреле села Головчино. По его словам, в результате обстрела якобы пострадала женщина.