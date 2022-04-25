Потушить не могут до сих пор: в российском Брянске горит нефтебаза "Транснефти" (видео)

По словам очевидцев, дым от огня расходится на несколько километров, а зарево было видно из разных точек города. При этом перед пожаром был слышен мощный взрыв.

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Ночью 25 апреля в российском городе Брянске, который находится на границе с Украиной, загорелась нефтебаза. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт Главного управления МЧС России по Брянской области.

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По информации издания, вызов поступил в два часа ночи. МЧС присвоило пожару повышенный ранг. Очевидцы в соцсетях сообщают, что дым расходится на несколько километров, а зарево от огня видно из разных точек города. Перед началом пожара было слышно мощный взрыв.

В ведомстве утверждают, что концентрация вредных веществ в атмосфере в норме, а угрозы жилым домам нет.

Стоит отметить, что сообщение о пожаре на официальном сайте ведомства удалили.

Как сообщают российские журналисты, пожар произошел на нефтебазе "Транснефть-Дружба" — дочернее предприятие "Транснефти", которая обладает резервуарным парком объемом 3,1 млн кубических метров, эксплуатирует 20 нефтеперекачивающих и 15 нефтепродуктоперекачивающих станций, 3,5 тысячи км нефтепроводов и 3,9 тысячи км нефтепродуктопроводов. У предприятия есть производственные объекты на территории 11 российских регионов. В том числе нефтепроводная магистраль "Дружба", через которую производятся поставки нефти из РФ в Европу.

Также утром источник "Интерфакса" сообщил, что огонь охватил два хранилища нефтепродуктов.

"Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубометров", — сообщил собеседник агентства.

Местные жители в соцсетях также писали о пожарах на территории воинской части. Официально эту информацию не подтверждали.

Отметим, что с 11 по 25 апреля, в связи с полномасштабной войной в Украине, которую развязала Россия, в Брянской области действует режим повышенной террористической опасности. Регион граничит с Украиной и Беларусью.

Фокус ранее писал, что 14 апреля губернатор Брянской области сообщил об обстрелах поселка Климово якобы украинскими вертолетами с тежелым наступательным вооружениям, в результате чего, по информации СМИ, пострадали восемь человек. Однако по данным СБУ, перехваченные разговоры свидетельствуют, что обстрелы организовала ФСБ РФ.

12 апреля в Белгородской области повредили железную дорогу. По словам советника МВД Антона Геращенко, разрушение — дело рук партизанов.