Досі погасити не можуть: у російському Брянську горить нафтобаза "Транснефти" (відео)

За словами очевидців, дим від вогню розходиться на кілька кілометрів, а зарево видно з різних точок міста. Водночас перед пожежею було чутно потужний вибух.

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Вночі, 25 квітня, в російському місті Брянськ, яке знаходиться на кордоні з Україною, спалахнула нафтобаза. За попередніми даними, постраждалих немає. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на сайт Головного управління МНС Росії в Брянській області.

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За інформацією видання, виклик надійшов о другій годині ночі. МНС привласнило пожежі підвищений ранг. Очевидці в соцмережах повідомляють, що дим розходиться на кілька кілометрів, а зарево від вогню видно з різних точок міста. Перед початком пожежі було чути сильний вибух.

У відомстві стверджують, що концентрація шкідливих речовин в атмосфері в нормі, а загрози житловим будинкам немає.

Варто зазначити, що повідомлення про пожежу на офіційному вебсайті відомства видалили.

Як повідомляють російські журналісти, пожежа сталася на нафтобазі "Транснефть-Дружба" — дочірнє підприємство "Транснефти", яка має резервуарний парк обсягом 3,1 млн кубічних метрів, експлуатує 20 нафтоперекачувальних та 15 нафтопродуктоперекачувальних станцій, 3,5 тисячі км нафтопроводів та 3 9 тисяч км нафтопродуктопроводів. Підприємство має виробничі об'єкти на території 11 російських регіонів. Зокрема нафтопровідна магістраль "Дружба", якою постачають нафту з РФ до Європи.

Також вранці джерело "Інтерфаксу" повідомило, що вогонь охопив два сховища нафтопродуктів.

"Рано вранці спалахнув резервуар з дизельним паливом на території нафтового комплексу на Сніжецькому валу. Вогонь охопив резервуар обсягом 10 тисяч кубометрів", — повідомив співрозмовник агентства.

Місцеві жителі в соцмережах також писали про пожежі на території військової частини. Офіційно цю інформацію не підтверджували.

Зазначимо, що з 11 по 25 квітня через повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала Росія, у Брянській області діє режим підвищеної терористичної небезпеки. Регіон межує з Україною та Білоруссю.

Фокус раніше писав, що 14 квітня губернатор Брянської області повідомив про обстріл селища Климове нібито українськими гелікоптерами із важким наступальним озброєнням, внаслідок чого, за інформацією ЗМІ, постраждало вісім людей. Проте, за даними СБУ, перехоплені розмови свідчать, що обстріл організувала ФСБ РФ.

12 квітня в Бєлгородській області пошкодили залізницю. За словами радника МВС Антона Геращенка, руйнація — справа рук партизанів.