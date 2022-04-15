Бєлгород та Курська область під вогнем: РФ звинувачує Україну в обстрілах (відео)

Від учорашнього вечора, російські губернатори заявляють про обстріл своїх територій. Водночас за перехопленими переговорами зрозуміло, що обстріли — справа рук ФСБ.

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Росія заявляє про обстріл своїх територій українськими військовими. Частина пострілів звучала вчора, частина вже сьогодні. Про це повідомляє РІА.

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Ввечері, 14 квітня, в російських телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення про вогонь у районі залізничного депо. Однак, як заявив мер міста Антон Іванов, це загорівся очерет на вулиці Індустріальна. Площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів.

[ + – ] Пожежа в Бєлгороді

Сьогоднішній ранок у Бєлгороді також неспокійний. У соцмережах почали з'являтись повідомлення про спрацювання протиповітряної оборони.

Також учора губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про нібито обстріл прикордонного наряду в Коренівському районі. Обстрілювали зі стрілецької зброї, проте обійшлося без жертв та руйнувань.

Пізніше Старовойт повідомив про обстріл селища Климове. Нібито їх атакували два українські вертольоти з важким наступальним озброєнням. Внаслідок удару постраждали два житлові будинки та 7 людей. Пізніше в Міноборони РФ заявили, що С-400 збили Мі-8, яке обстріляло селище.

Водночас Служба безпеки України опублікувала радіоперехоплення, в якому російський військовий повідомляє своїй дружині про те, що обстрілюють ЗС РФ свої населені пункти.

"Так треба. Так роблять для того, щоб типу х*хли провокують. І ось тому влучають", — відповів солдат своїй дружині на запитання, навіщо так робити.

За його словами, обстріл здійснили співробітники ФСБ, а Україна ніяк не змогла б дострелити до Климового.

Нагадаємо, 12 квітня в Бєлгородській області пошкодили залізницю. За словами радника МВС Антона Геращенка, руйнація — справа рук партизанів.

5 квітня в російському Бєлгороді було чути вибухи знову.

3 квітня інформаційне агентство Reuters повідомило про потужні вибухи, які прогриміли в російському місті Бєлгород.