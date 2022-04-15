Белгород и Курская область под огнем: РФ обвиняет Украину в обстрелах (видео)

Начиная со вчерашнего вечера российские губернаторы заявляют об обстрелах своих территорий. Вместе с тем по перехваченным переговорам становится ясно, что обстрелы — дело рук ФСБ.

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Россия заявляет об обстрелах своих территорий украинскими военными. Часть выстрелов звучала вчера, а часть уже сегодня. Об этом сообщает РИА.

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14 апреля вечером в российских телеграм-каналах начали появляться сообщения об огне в районе железнодорожного депо. Однако как заявил мэр города Антон Иванов, это произошло возгорание камыша на улице Индустриальная. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.

[ + – ] Пожар в Белгороде

Сегодняшнее утро в Белгороде также неспокойно. В соцсетях начали появляться сообщения о срабатывании противовоздушной обороны.

Также вчера губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о якобы обстреле пограннаряда в Кореневском районе. Обстрел происходил из стрелкового оружия, однако обошлось без жертв и разрушений.

Позднее Старовойт сообщил об обстреле поселка Климово. Якобы их атаковали два украинских вертолета с тяжелым наступательным вооружением. В результате пострадали два жилых дома, пострадало 7 человек. Позднее в Минобороны РФ заявили, что С-400 сбили Ми-8, который обстрелял поселок.

Вместе с тем Служба безопасности Украины опубликовала радиоперехват, в котором российский военный сообщает своей жене о том, что обстреливают ВС РФ свои населенные пункты.

"Так надо. Так делают для того, чтобы типа х*хлы провоцируют. И вот поэтому попадают", — ответил солдат своей жене на вопрос, зачем так делать.

С его слов, обстрел совершили сотрудники ФСБ, а Украина никак бы не смогла дострелить до Климово.

Напомним, 12 апреля в Белгородской области повредили железную дорогу. По словам советника МВД Антона Геращенко, разрушение — дело рук партизанов.

5 апреля в российском Белгороде были слышны взрывы вновь.

3 апреля информационное агентство Reuters сообщило о мощных взрывах, которые прогремели в российском городе Белгород.