"Молодцы партизаны": в Белгородской области повредили железную дорогу (фото)

По словам советника МВД Украины Антона Геращенко, разрушение железной дороги возле границы с Украиной — дело рук партизанов.

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В Белгородской области России были повреждены железнодорожные пути. Это произошло возле границы с Украиной в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

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Российский чиновкник заявил, что было разрушенно только железнодорожное полотно, а жертв и раненых нет. Причины произошедшего устанавливаются. По его словам, данная ветка использовалась для рельсового автобуса из Белгорода.

"В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа… Данная ветка использовалась для рельсового автобуса Белгород- Нежеголь" — написал он.

Советник главы МВД Антон Геращенко назвал такие события партизанским движением внутри России. Он заявил, что случился подрыв одного из пролетов на мосту.

"Что-же это могло быть?.. Налицо очевидный подрыв одного из пролетов на мосту. Молодцы, партизаны!", — написал он.

[ + – ] Фото: Антон Геращенко [ + – ] Фото: Антон Геращенко [ + – ] Фото: Вячеслав Гладков

Напомним, 19 марта глава "Укрзалізниці" Александр Камышев сообщил, что железнодорожнего сообщения между Беларусью и Украиной больше нет. По его словам, Россия больше не сможет перевозить через белорусскую железную дорогу военную технику и провизию. Он добавил, что это сделали работники ЖД Беларуси.

Ранее, 17 марта Алексей Арестович призвал украинцев вести с Россией партизанскую войну и уничтожить железную дорогу в стране. По его словам, лучше всего это делать на юге Украины, чтобы прерывать обеспечение российских военных с Крыма.