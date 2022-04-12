"Молодці партизани": у Білгородській області пошкодили залізницю (фото)

За словами радника МВС України Антона Геращенка, руйнація залізниці біля кордону з Україною – справа рук партизанів.

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У Білгородській області Росії було пошкоджено залізничні колії. Це сталося біля кордону з Україною в Шебекінському міському окрузі. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

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Російський чиновник заявив, що було зруйновано тільки залізничне полотно, а жертв і поранених немає. Причини події встановлюються. За його словами, ця гілка використовувалася для рейкового автобуса з Білгорода.

"У Шебекінському міському окрузі пошкодження залізничних колій. Жертв і постраждалих немає. Зруйновано тільки залізничне полотно. На місці працює оперативна група... Ця гілка використовувалася для рейкового автобуса Білгород-Нежеголь", — написав він.

Радник голови МВС Антон Геращенко назвав такі події партизанським рухом усередині Росії. Він заявив, що стався підрив одного з прольотів на мосту.

"Що ж це могло бути?.. В наявності очевидний підрив одного з прольотів на мосту. Молодці, партизани!" — написав він.

[ + – ] Фото: Антон Геращенко [ + – ] Фото: Антон Геращенко [ + – ] Фото: В'ячеслав Гладков

Нагадаємо, 19 березня глава "Укрзалізниці" Олександр Камишев повідомив, що залізничного сполучення між Білоруссю та Україною більше немає. За його словами, Росія більше не зможе перевозити через білоруську залізницю військову техніку та провізію. Він додав, що це зробили працівники залізниці Білорусі.

Раніше, 17 березня Олексій Арестович закликав українців вести з Росією партизанську війну та знищити залізницю в країні. За його словами, найкраще це робити на півдні України, щоб переривати забезпечення російських військових із Криму.