В Белгороде на границе с Украиной прогремели мощные взрывы, – Reuters

В доме одного из очевидцев произошедшего задрожали окна. Глава администрации Яковлевского городского округа Белгородской области говорит о хлопке, после которого на землю упали обломки.

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В российском городе Белгород недалеко от границы с Украиной раздались два взрыва. Об этом два очевидца события сообщили агентству Reuters.

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Причина взрывов на данный момент неизвестна, но они были настолько мощными, что в доме одного из свидетеля задребезжали окна. Пострадавших среди местного населения нет, их имущество не было повреждено.

Глава администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олег Медведев сообщил в Telegram о "хлопке" в селе Томаровка под Белгородом.

"Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели — они не представляют опасности, их увезли", — написал Медведев.

Городские службы убирают оцепление и готовятся восстановить движение, заключил чиновник.

Напомним, что 1 апреля в Белгороде взорвалась нефтебаза, российские власти заявили, что ВСУ атаковали объект вертолетами. По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, перед этим взрывом мог кто-то покурить на объекте.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов после взрывов на нефтебазе назвал Белгородскую область "Белгородской народной республикой". Он назвал военно-политическое руководство РФ "больными людьми".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что непрофессионально говорить о взрывах в России, пока в Украине идет война.