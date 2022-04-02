"Они напали на нас": Зеленский высказался о взрыве нефтебазы в Белгороде (видео)

По мнению главы государства, непрофессионально говорить о взрывах в России, пока война идет на территории Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил заявления российских властей о том, что нефтебазу в Белгороде атаковали украинские вертолеты. Он прокомментировал ситуацию в интервью телеканалу Fox News 1 апреля.

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Журналист Брет Байер напрямую спросил у Владимира Зеленского, совершала ли Украина нападение на военный объект в России с использованием вертолета. Главнокомандующий отказался обсуждать свои приказы и добавил, что о некоторыми данными делится конфиденциально только с военнослужащими ВСУ.

"На нас напали. Вот что важно. Это самая большая трагедия. И сегодня слышать эти сообщения о том, что где-то что-то происходит, что-то взорвалось, пока идет война в Украине — честно говоря, непрофессионально об этом говорить", — подчеркнул президент. — "Они оккупировали нашу территорию. Они напали на нас. Эта война продолжается уже 8 лет, поэтому, что бы ни случилось в той или иной ситуации, мне сложно комментировать".

Владимир Зеленский в интервью также рассказал, что Украина не примет никакого другого исхода войны, кроме победы. По его словам, Киев не уступит врагу украинские территории, а в случае деэскалации конфликта рассчитывает на гарантии безопасности со стороны "ведущих стран" мира. По словам главы государства, аппетиты президента РФ Владимира Путина постоянно растут, поэтому если его сейчас не остановить, то вскоре агрессия распространится на другие страны Европы за пределами Украины.

"Все должны знать, что, если нас загонят в угол, украинские военные ответят в полную силу", — заявил Зеленский.

Напомним, 1 апреля в российском Белгороде произошел взрыв на нефтебазе. Власти РФ заявили, что ВСУ атаковали объект с помощью вертолетов.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что за взрыв в Белгороде отвечают власти России. По его мнению, инцидент произошел в результате случайной аварии либо умышленного саботажа со стороны россиян.

Секретарь СНБО Алексей Данилов потроллил РФ из-за взрывов на нефтебазе в Белгороде, назвав область "Белгородской народной республикой". Он опроверг заявления о том, что ВСУ нанесли авиаудар по российской территории.