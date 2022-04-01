"Кто-то покурил не в том месте", — Арестович об "авиаударе" по нефтебазе в Белгороде
Советник главы ОП напомнил, что Украина ведет оборонительные действия на своей территории, а за взрывы в Белгороде должны отвечать российские власти.
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Украина не должна разбираться в ситуации в российском Белгороде, по которому утром 1 апреля был нанесен авиаудар. Об этом в видеообращении заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, Украина ведет оборонительные действия на своей территории, а военно-политическое руководство официального Киева предпринимает все усилия для защиты территориальной целостности и суверенитета страны.
Алексей Арестович подчеркнул, что за ситуацию на территории России, в том числе в Белгороде, по которому был нанесен авиаудар, отвечают исключительно российские власти.
Советник главы ОП в видеообращении также озвучил возможные версии взрывов на белгородской нефтебазе.
"Может кто-то покурил не в том месте, может российские военные саботируют выполнение приказов, не хотят заходить на украинскую территорию. В любом случае, всю ответственность за происходящее на территории Российской Федерации несет руководство РФ. К ним и все вопросы", — подытожил Арестович, комментируя авиаудар по Белгороду.
Напомним, 1 апреля в российском Белгороде прогремел взрыв на местной нефтебазе. Власти региона в ЧП на стратегическом объекте обвинили Вооруженные силы Украины, которые якобы нанесли авиаудар. В результате взрыва на нефтебазе пострадали два человека.
После взрыва на нефтебазе в Белгороде возникла паника среди местного населения. Перед заправками выстроились очереди автомобилей, а в районе власти проводят эвакуацию гражданских. Позже росСМИ сообщили о новом взрыве в Белгороде. По данным российских журналистов, снаряд упал упал на территорию села Никольское.
В Минобороны Украины заявили, что не могут дать четкого ответа относительно авиаудара по Белгороду. В ведомстве предположили, что ЧП на нефтебазе может быть провокацией Кремля.