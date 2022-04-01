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Мир Российско-украинская война

В Белгороде слышали еще один взрыв. СМИ РФ сообщили об ударе со стороны Украины

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Фото: Скриншот | В РФ сообщили о еще одном ударе со стороны Украины

В небе над городом виден след, предположительно от снаряда. Российские журналисты сообщили, что он упал на территорию села Никольское.

Жители Белгорода днем в пятницу, 1 апреля, услышали очередной взрыв. Также в небе над российским городом виден след, предположительно от снаряда. Об этом сообщает местный телеграм-канал "Жесть Белгород".

В свою очередь глава пресс-службы правительства Белгородской области Ирина Василенко в комментарии изданию "РБК" сообщила, что в городе "был слышен хлопок".

"Пока подробностей нет, что стало его причиной – устанавливается. Информации о пострадавших нет, все данные уточняются. Пока лишь был слышен звук хлопка, других данных нет. Уточняем у МЧС и других ведомств, в какой части города и что конкретно это было", — заявила представительница властей российского региона.

В свою очередь агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что якобы с территории Украины в сторону РФ был выпущен снаряд, который упал в селе Никольское Белгородской области, что примерно в 20 километрах от украинской границы.

"Жертв и разрушений нет, сообщил источник", — утверждают авторы публикации.

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Расположение села Никольское

Напомним, в пятницу, 1 апреля, произошел взрыв на нефтебазе в Белгороде. Власти российского региона обвинили Вооруженные силы Украины в ударе по объекту.

Также мы писали, что после инцидента в городе началась паника, а местные водители выстроились в очереди за топливом на заправках.