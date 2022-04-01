В Белгороде очереди на АЗС и паника в соцсетях после взрыва на нефтебазе (фото, видео)

В то время, как власти региона обвиняют в произошедшем ВСУ, россияне переживают по поводу незащищенной границы и вероятности ударов со стороны Украины в будущем.

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После взрыва на нефтебазе в российском Белгороде, который произошел утром 1 апреля, горожане выстроились в очереди перед заправками, в районе инцидента проводится эвакуация, а в социальных сетях россияне встревожены информацией местных властей о том, что к происшествию якобы причастны Вооруженные силы Украины.

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Кадры, на которых запечатлены очереди на заправках города, опубликовало российское агентство "РИА Новости". В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заверил, что запасов бензина на АЗС в регионе хватит на 15-18 дней и "проблем с топливом не будет".

Также известно, что местные власти проводят эвакуацию жителей домов, расположенных неподалеку от нефтебазы — людей на время ликвидации последствий взрыва перевозят в спорткомплекс "Белгород-Арена". В белгородских телеграм-каналах опубликовали фотографии эвакуационных автобусов.

[ + – ] Эвакуация в Белгороде

Тем временем в комментариях российских новостных телеграм-каналов, в частности RT, пользователи отреагировали на информацию Гладкова о том, что взрыв на нефтебазе произошел якобы в результате атаки двух украинских вертолетов:

"А крику то было, про 100% господство в воздухе, как можно вообще 2 вертолета пропустить?";

"Охренеть! наши границы никто не защищает? Они так будут сбрасывать авиа бомбы на дома!!!!";

"Ну все правильно, интересно как они летают если по заявлению поти все самолеты и вертолеты уничтожены,выходит наши просто врут??? Еще и залетают спокойно никто не видит, бомбят… мда…";

"Если украинские вертолеты свободно проникают в Россия то НАТОвские ракеты, истребители, штурмовики, апачи проникнуть без проблем. А где панцирь?, С500? С400?";

"Это вообще как возможно?!? Не пойму наши куда смотрят то?!? И смотрят ли вообще".

Негодование россияне выражают также и на страницах социальной сети "Вконтакте".

В свою очередь пользователи украинского сегмента интернета шутят над произошедшим и пытаются вызвать панические настроения у граждан государства-агрессора в Twitter:

"Белгород не переживай там были биолаборатории с бандеровскими голубями и гусами!!!!! Надо было бомбить 😔😔😔😔";

"#Белгород в городе замечен дрг ВСУ. Для маскировки они используют полицейскую форму и автомобили. Губернатор просит всех людей, владеющих огнестрельным орудием, помочь в ликвидации украинских нацистов"

"#Белгород, сочувствую, война не обошла и вас😓 Если будете искать убежища — в Украине всегда рад вас встретят, можем бесплатно предоставить жилье в Мариуполе, Харькове, Сумах, Чернигове и т.д. Обращайтесь, братия, #своихнебросаем 🇺🇦🇷🇺"

"#Белгород Внимание!! Берите золото и другие ценные вещи, собирайтесь на центральной площади. Сегодня ночью открьивается гуманитарный коридор на Львов"

"Белгород, вы там как??? Главное держитесь, и знайте, что мы за мир 🙏🙏🕊"

Напомним, 29 марта в 30 км от Белгорода прогремел мощный взрыв. Как сообщали российские журналисты, в результате происшествия четверо российских военнослужащих получили ранения.

25 февраля в Ростовской области на военном аэродроме возле Миллерово, на котором базируются самолеты Су-30СМ, Су-25 и вертолеты, произошли взрывы. Российские СМИ сообщили, что аэродром был атакован украинскими ракетами "Точка-У".