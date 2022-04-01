У Бєлгороді черги на АЗС та паніка в соцмережах після вибуху на нафтобазі (фото, відео)

Тоді, як влада регіону звинувачує в тому, що сталося ЗСУ, росіяни переживають через незахищений кордон та ймовірність ударів з боку України в майбутньому.

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Після вибуху на нафтобазі в російському Бєлгороді, який стався вранці, 1 квітня, городяни вишикувалися в черзі перед заправками, в районі інциденту проводять евакуацію, а в соціальних мережах росіяни стривожені інформацією місцевої влади про те, що до випадку нібито причетні ЗСУ.

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Кадри, на яких зображені черги на заправках міста, опублікувало російське агентство "РІА Новини". Зі свого боку губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков запевнив, що запасів бензину на АЗС у регіоні вистачить на 15-18 днів і "проблем із паливом не буде".

Також відомо, що місцева влада проводить евакуацію мешканців будинків, розташованих неподалік від нафтобази — людей на час ліквідації наслідків вибуху перевозять до спорткомплексу "Бєлгород-Арена". В Бєлгородських телеграм-каналах опублікували фотографії евакуаційних автобусів.

[ + – ] Евакуація в Бєлгороді

Тим часом у коментарях російських телеграм-каналів новин, зокрема RT, користувачі відреагували на інформацію Гладкова про те, що вибух на нафтобазі стався нібито внаслідок атаки двох українських вертольотів:

"А крику то було, про 100% панування в повітрі, як можна взагалі 2 вертольоти пропустити?";

"Охриніти! наші кордони ніхто не захищає? Вони так скидатимуть авіабомби на будинки!!!!";

"Ну все правильно, цікаво, як вони літають, якщо за заявою всі літаки й гелікоптери знищені, виходить, наші просто брешуть??? Ще й залітають спокійно, ніхто не бачить, бомблять… мда…";

"Якщо українські вертольоти вільно проникають у Росію, то НАТОвські ракети, винищувачі, штурмовики, апачі проникнуть без проблем. А де панцир?, С500? С400?";

"Це взагалі як можливо?!? Не зрозумію, наші, куди дивляться то?!? І чи дивляться взагалі".

Обурення росіяни висловлюють також на сторінках соціальної мережі "ВКонтакте".

Зі свого боку користувачі українського сегмента інтернету жартують над тим, що сталося, і намагаються викликати панічні настрої в громадян держави-агресора у Twitter:

"Бєлгород, не переживай, там були біолабораторії з бандерівськими голубами та гусами!!!!! Треба було бомбардувати 😔😔😔😔";

"#Бєлгород, у місті помічено інші ЗСУ. Для маскування вони використовують поліцейську форму та автомобілі. Губернатор просить усіх людей, які володіють вогнепальною зброєю, допомогти в ліквідації українських нацистів"

"#Бєлгород, співчуваю, війна не оминула і вас!" 🇺"

"#Бєлгород Увага!! Беріть золото та інші цінні речі, збирайтеся на центральній площі. Сьогодні вночі відкривається гуманітарний коридор на Львів"

"Бєлгород, ви там як??? Головне тримаєтеся, і знайте, що ми за мир 🙏🙏🕊"

Нагадаємо, 29 березня за 30 км від Бєлгорода прогримів потужний вибух. Як повідомляли російські журналісти, внаслідок нього четверо російських військовослужбовців зазнали поранень.

25 лютого в Ростовській області на військовому аеродромі біля Міллерово, на якому базуються літаки Су-30СМ, Су-25 та гелікоптери, сталися вибухи. Російські ЗМІ повідомили, що аеродром атакували українські ракети "Точка-У".