У Бєлгороді черги на АЗС та паніка в соцмережах після вибуху на нафтобазі (фото, відео)
Тоді, як влада регіону звинувачує в тому, що сталося ЗСУ, росіяни переживають через незахищений кордон та ймовірність ударів з боку України в майбутньому.
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Після вибуху на нафтобазі в російському Бєлгороді, який стався вранці, 1 квітня, городяни вишикувалися в черзі перед заправками, в районі інциденту проводять евакуацію, а в соціальних мережах росіяни стривожені інформацією місцевої влади про те, що до випадку нібито причетні ЗСУ.
Кадри, на яких зображені черги на заправках міста, опублікувало російське агентство "РІА Новини". Зі свого боку губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков запевнив, що запасів бензину на АЗС у регіоні вистачить на 15-18 днів і "проблем із паливом не буде".
Також відомо, що місцева влада проводить евакуацію мешканців будинків, розташованих неподалік від нафтобази — людей на час ліквідації наслідків вибуху перевозять до спорткомплексу "Бєлгород-Арена". В Бєлгородських телеграм-каналах опублікували фотографії евакуаційних автобусів.
Тим часом у коментарях російських телеграм-каналів новин, зокрема RT, користувачі відреагували на інформацію Гладкова про те, що вибух на нафтобазі стався нібито внаслідок атаки двох українських вертольотів:
"А крику то було, про 100% панування в повітрі, як можна взагалі 2 вертольоти пропустити?";
"Охриніти! наші кордони ніхто не захищає? Вони так скидатимуть авіабомби на будинки!!!!";
"Ну все правильно, цікаво, як вони літають, якщо за заявою всі літаки й гелікоптери знищені, виходить, наші просто брешуть??? Ще й залітають спокійно, ніхто не бачить, бомблять… мда…";
"Якщо українські вертольоти вільно проникають у Росію, то НАТОвські ракети, винищувачі, штурмовики, апачі проникнуть без проблем. А де панцир?, С500? С400?";
"Це взагалі як можливо?!? Не зрозумію, наші, куди дивляться то?!? І чи дивляться взагалі".
Обурення росіяни висловлюють також на сторінках соціальної мережі "ВКонтакте".
Зі свого боку користувачі українського сегмента інтернету жартують над тим, що сталося, і намагаються викликати панічні настрої в громадян держави-агресора у Twitter:
- "Бєлгород, не переживай, там були біолабораторії з бандерівськими голубами та гусами!!!!! Треба було бомбардувати 😔😔😔😔";
- "#Бєлгород, у місті помічено інші ЗСУ. Для маскування вони використовують поліцейську форму та автомобілі. Губернатор просить усіх людей, які володіють вогнепальною зброєю, допомогти в ліквідації українських нацистів"
- "#Бєлгород, співчуваю, війна не оминула і вас!" 🇺"
- "#Бєлгород Увага!! Беріть золото та інші цінні речі, збирайтеся на центральній площі. Сьогодні вночі відкривається гуманітарний коридор на Львів"
- "Бєлгород, ви там як??? Головне тримаєтеся, і знайте, що ми за мир 🙏🙏🕊"
Нагадаємо, 29 березня за 30 км від Бєлгорода прогримів потужний вибух. Як повідомляли російські журналісти, внаслідок нього четверо російських військовослужбовців зазнали поранень.
25 лютого в Ростовській області на військовому аеродромі біля Міллерово, на якому базуються літаки Су-30СМ, Су-25 та гелікоптери, сталися вибухи. Російські ЗМІ повідомили, що аеродром атакували українські ракети "Точка-У".