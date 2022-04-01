У Бєлгороді спалахнула нафтобаза (відео)

Глава Бєлгородської області стверджує, що пожежа на нафтобазі виникла внаслідок авіаударів з вертольотів ЗСУ.

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У російському Бєлгороді в ніч із 31 березня на 1 квітня сталася масштабна пожежа на нафтобазі. За попередніми даними, постраждало двоє працівників нафтобази, їх життю нічого не загрожує. Про це повідомив у Telegram голова Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

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"Почалася пожежа на нафтобазі в місті Бєлгороді. Всі екстрені служби виїхали на місце. Вживають заходів для її ліквідації", — написав він.

За словами Гладкова, пожежа виникла внаслідок авіаудару з вертольотів Збройних Сил України, які на низькій висоті зайшли на територію Росії та атакували ціль.

Також повідомляють, що влада почала евакуювати жителів прилеглих вулиць Поштова, Макаренка та Костянтина Заслонова. Людей розмістили у спортивному комплексі "Бєлгород Арена".

На місце події виїхали всі екстрені служби, які намагаються за найкоротший термін локалізувати пожежу.

Раніше повідомляли, що 29 березня за 30 км від Бєлгорода прогримів потужний вибух. Як повідомило агентство ТАРС, внаслідок вибуху четверо російських військовослужбовців зазнали поранень.

25 лютого в Ростовській області на військовому аеродромі біля Міллерово, на якому базуються літаки Су-30СМ, Су-25 та вертольоти, сталися вибухи. Російські ЗМІ повідомили, що аеродром атакували українські ракети "Точка-У".