В Белгороде загорелась нефтебаза (видео)

Глава Белгородской области утверждает, что пожар на нефтебазе возник в результате авиаударов с вертолетов ВСУ.

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В российском Белгороде в ночь с 31 марта на 1 апреля произошел масштабный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, пострадало два работника нефтебазы, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации", — написал он.

По словам Гладкова, пожар возник в результате авиаудара с вертолетов Вооруженных сил Украины, которые на низкой высоте зашли на территорию России и атаковали цель.

Также сообщается, что власти начали эвакуировать жителей прилежащих улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова. Людей разместили в спортивном комплексе "Белгород Арена".

На место происшествия выехали все экстренные службы, которые пытаются в кратчайшие сроки локализовать пожар.

Ранее сообщалось, что 29 марта в 30 км от Белгорода прогремел мощный взрыв. Как сообщило агентство ТАСС, в результате взрыва четверо российских военнослужащих получили ранения.

25 февраля в Ростовской области на военном аэродроме возле Миллерово, на котором базируются самолеты Су-30СМ, Су-25 и вертолеты, произошли взрывы. Российские СМИ сообщили, что аэродром был атакован украинскими ракетами "Точка-У".