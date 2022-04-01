У Бєлгороді чули ще один вибух. ЗМІ РФ повідомили про удар з боку України

У небі над містом видно слід, ймовірно, від снаряда. Російські журналісти повідомили, що він упав на територію села Микільське.

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Жителі Бєлгорода вдень у п'ятницю, 1 квітня, почули черговий вибух. Також у небі над російським містом видно слід, імовірно, від снаряда. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Жерсть Бєлгород".

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Зі свого боку глава пресслужби уряду Бєлгородської області Ірина Василенко в коментарі виданню "РБК" повідомила, що в місті "було чути вибух".

"Поки подробиць немає, що стало його причиною — встановлюють. Інформації про постраждалих немає, всі дані уточнюють. Поки що тільки чути звук вибуху, інших даних немає. Уточнюємо у МНС та в інших відомствах, у якій частині міста і що саме це було", — заявила представниця влади російського регіону.

Зі свого боку агентство ТАРС з посиланням на джерело в силових структурах повідомило, що нібито з території України у бік РФ випустили снаряд, який упав у селі Микільське Бєлгородської області, що приблизно за 20 кілометрів від українського кордону.

"Жертв і руйнувань немає, повідомило джерело", — стверджують автори публікації.

[ + – ] Розташування села Микільське

Нагадаємо, в п'ятницю, 1 квітня, стався вибух на нафтобазі в Бєлгороді. Влада російського регіону звинуватила Збройні Сили України в ударі по об'єкту.

Також ми писали, що після інциденту в місті почалася паніка, а місцеві водії вишикувалися в черзі за паливом на заправках.