Украина не может дать четкого ответа относительно авиаудара по Белгороду, — Минобороны (видео)

По мнению военных экспертов, авиаудар по белгородской нефтебазе может быть провокацией путинского режима.

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В Министерстве обороны Украины не дали однозначных оценок информации, обнародованной властями РФ, что ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгороде. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

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"Я хочу подчеркнуть, что на сегодня украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и за все события, которые происходят на территории Российской Федерации. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", — сказал Мотузяник.

По его словам украинской стороне не впервые слышать обвинения подобного рода.

В то же время военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала предположил, что авиаудар по нефтебазе в Белгороде мог быть провокацией путинского режима, на почве которой в России может начаться всеобщая мобилизация. По его словам, нанесенный якобы авиаудар ВСУ может стать предпосылкой для введения в РФ военного положения, что позволит Кремлю мобилизовать дополнительные силы, которых явно не хватает для успешного проведения "военной операции" в Украине.

Напомним, что спикер президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Владимиру Путину доложено о пожаре на нефтебазе в Белгороде. Вместе с тем представитель Кремля отказался давать оценки событию, сославшись на то, что их должны давать силовое ведомство, а не администрация президента.