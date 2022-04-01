Україна не може дати чіткої відповіді щодо авіаудару по Бєлгороду, — Міноборони (відео)

На думку військових експертів, авіаудар по бєлгородській нафтобазі може бути провокацією путінського режиму.

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У Міністерстві оборони України не дали однозначних оцінок інформації, оприлюдненої владою РФ, що ЗСУ завдали авіаудару по нафтобазі в Бєлгороді. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

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"Я хочу наголосити, що на сьогодні українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття озброєної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи та за всі події, що відбуваються на території Російської Федерації. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати", — сказав Мотузяник.

За його словами, українській стороні не вперше чути звинувачення подібного роду.

Водночас військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу припустив, що авіаудар по нафтобазі в Бєлгороді міг бути провокацією путінського режиму, на ґрунті якої в Росії може початися загальна мобілізація. За його словами, завданий нібито авіаудар ЗСУ може стати передумовою для введення в РФ воєнного стану, що дозволить Кремлю мобілізувати додаткові сили, яких не вистачає для успішного проведення "військової операції" в Україні.

Нагадаємо, що спікер президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Володимир Путін повідомив про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді. Водночас, представник Кремля відмовився давати оцінки події, пославшись на те, що їх має надавати силове відомство, а не адміністрація президента.