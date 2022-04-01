"Путіну доповіли": Пєсков прокоментував авіаудар по нафтобазі в Бєлгороді

Представник Кремля не став давати жодних оцінок події у Бєлгороді, пославшись на те, що це мають робити професіонали.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Володимиру Путіну повідомлено про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді, проте давати будь-які оцінки цій події спікер відмовився. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

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За його словами, Росія зберігає незаперечну перевагу в повітрі, але пояснити, як українській авіації вдалося завдати успішного удару по нафтобазі на території України представник Кремля відмовився. Пєсков вважає, що оцінювати інцидент у Бєлгороді мають не в адміністрації президента РФ, а силові структури.

"Перевага в повітрі в процесі операції є абсолютним фактом, це дійсно так. А щодо того, що сталося, то оцінки все-таки повинні давати не ми, а наші силові відомства", — сказав Пєсков.

Водночас, спікер президента заявив, що авіаудар ЗСУ по бєлгородській нафтобазі не створює "комфортних умов" для продовження двосторонніх переговорів.

Водночас, неназване джерело в Міноборони України повідомило Фокусу, що інформація про причетність ЗСУ до знищення нафтобази в Бєлгороді не відповідає дійсності.

"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Бєлгороді стався через безладність окупантів або ж з метою приховати чиюсь корупцію", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 1 квітня на нафтобазі в Бєлгороді сталася масштабна пожежа. За словами голови Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, пожежа виникла внаслідок авіаудару, завданого вертольотами ЗСУ, які підлетіли до міста на низькій висоті.

Жителі Бєлгорода 1 квітня почули черговий вибух, який, ймовірно, виник унаслідок падіння артилерійського снаряда. МНС РФ поки що не коментує подію, проте агентство ТАРС повідомляє, що нібито з території України у бік РФ було випущено снаряд, який упав у селі Микільське Бєлгородської області.