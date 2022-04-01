"Путину доложили": Песков прокомментировал авиаудар по нефтебазе в Белгороде

Представитель Кремля не стал давать каких-либо оценок событию в Белгороде, сославшись на то, что это должны делать профессионалы.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Владимиру Путину доложено о пожаре на нефтебазе в Белгороде, однако давать какие-либо оценки этому событию спикер отказался. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

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По его словам, Россия сохраняет неоспоримое превосходство в воздухе, но объяснить, как украинской авиации удалось нанести успешный удар по нефтебазе на территории Украины представитель Кремля отказался. Песков считает, что оценивать инцидент в Белгороде должны не в администрации президента РФ, а силовые структуры.

"Превосходство в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом, это действительно так. А что касается произошедшего, то оценки все-таки должны давать не мы, а наши силовые ведомства", — сказал Песков.

Вместе с тем, спикер президента заявил, что авиаудар ВСУ по белгородской нефтебазе не создает "комфортных условий" для продолжения двусторонних переговоров.

В то же время неназванный источник в Минобороны Украины сообщил Фокусу, что информация о причастности ВСУ к уничтожению нефтебазы в Белгороде не соответствует действительности.

"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов либо же с целью скрыть чью-то коррупцию", — говорится в сообщении.

Напомним, что утром 1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел масштабный пожар. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар возник в результате авиаудара, нанесенного вертолетами ВСУ, которые подлетели к городу на низкой высоте.

Жители Белгорода 1 апреля услышали очередной взрыв, который предположительно возник в результате падения артиллерийского снаряда. МЧС РФ пока не комментирует происшествие, однако агентство ТАСС сообщает, что якобы с территории Украины в сторону РФ был выпущен снаряд, который упал в селе Никольское Белгородской области.