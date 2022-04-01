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"Хтось покурив не в тому місці", — Арестович про "авіаудар" з нафтобази в Бєлгороді

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В Офісі президента озвучили версії вибуху на нафтобазі у Бєлгороді

Радник голови ОП нагадав, що Україна веде оборонні дії на своїй території, а за вибухи в Бєлгороді має відповідати російська влада.

Україна не повинна розбиратися в ситуації в російському Бєлгороді, за яким вранці 1 квітня було завдано авіаудару. Про це у відеозверненні заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, Україна веде оборонні дії на своїй території, а військово-політичне керівництво офіційного Києва вживає всіх зусиль для захисту територіальної цілісності та суверенітету країни.

Олексій Арестович підкреслив, що за ситуацію на території Росії, зокрема у Бєлгороді, по якому було завдано авіаудару, відповідає виключно російська влада.

Радник голови ОП у відеозверненні також озвучив можливі версії вибухів на Бєлгородській нафтобазі.

"Може хтось покурив не в тому місці, може, російські військові саботують виконання наказів, не хочуть заходити на українську територію. У будь-якому випадку, всю відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації, несе керівництво РФ. До них і всі питання", — підсумував Арестович, коментуючи авіаудар по Бєлгороду.

Олексій Арестович прокоментував авіаудар по Бєлгороду

Нагадаємо, 1 квітня в російському Бєлгороді пролунав вибух на місцевій нафтобазі. Влада регіону в НП на стратегічному об'єкті звинуватила Збройні сили України, які нібито завдали авіаудару. Внаслідок вибуху на нафтобазі постраждали двоє людей.

Після вибуху на нафтобазі у Бєлгороді виникла паніка серед місцевого населення. Перед заправками вишикувалися черги автомобілів, а в районі влада проводить евакуацію цивільних. Пізніше росЗМІ повідомили про новий вибух у Бєлгороді. За даними російських журналістів, снаряд упав на територію села Микільське.

У Міноборони України заявили, що не можуть дати чіткої відповіді щодо авіаудару по Бєлгороду. У відомстві припустили, що НП на нафтобазі може бути провокацією Кремля.