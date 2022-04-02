"Вони напали на нас": Зеленський висловився про вибух нафтобази у Білгороді (відео)

На думку глави держави, непрофесійно говорити про вибухи в Росії, допоки війна йде на території України.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президент України Володимир Зеленський не підтвердив заяви російської влади про те, що нафтобазу у Білгороді атакували українські вертольоти. Він прокоментував ситуацію в інтерв'ю телеканалу Fox News 1 квітня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Журналіст Брет Байєр безпосередньо запитав у Володимира Зеленського, чи вчинила Україна напад на військовий об'єкт у Росії з використанням гелікоптерів. Головнокомандувач відмовився обговорювати свої накази та додав, що про деякі дані ділиться конфіденційно лише з військовослужбовцями ЗСУ.

"На нас напали. Ось що важливо. Це найбільша трагедія. І сьогодні чути ці повідомлення про те, що десь щось відбувається, щось вибухнуло, доки йде війна в Україні — чесно кажучи, непрофесійно про це говорити", — Наголосив президент. — "Вони окупували нашу територію. Вони напали на нас. Ця війна триває вже 8 років, тому, що б не сталося в тій чи іншій ситуації, мені складно коментувати".

Володимир Зеленський в інтерв'ю також розповів, що Україна не прийме жодного іншого результату війни, окрім перемоги. За його словами, Київ не поступиться ворогові українськими територіями, а у разі деескалації конфлікту розраховує на гарантії безпеки з боку "провідних країн" світу. За словами глави держави, апетити президента РФ Володимира Путіна постійно зростають, тож якщо його зараз не зупинити, то незабаром агресія пошириться на інші країни Європи за межами України.

"Всі повинні знати, що, якщо нас заженуть у кут, українські військові дадуть відповідь на повну силу", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 1 квітня у російському Білгороді стався вибух на нафтобазі. Влада РФ заявила, що ЗСУ атакувала об'єкт за допомогою вертольотів.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що за вибух у Білгороді відповідає влада Росії. На його думку, інцидент стався внаслідок випадкової аварії чи навмисного саботажу з боку росіян.

Секретар РНБО Олексій Данилов потролив РФ через вибухи на нафтобазі в Білгороді, назвавши область "Білгородською народною республікою". Він спростував заяви про те, що ЗСУ завдали авіаудару по російській території.