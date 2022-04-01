"Бєлгородська народна республіка": Данілов потролив РФ через вибухи на нафтобазі (відео)

Секретар РНБО також назвав військово-політичне керівництво РФ "хворими людьми", які відмовляються організовувати "зелені" коридори для евакуації людей.

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Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, коментуючи вибухи на нафтобазі у Бєлгороді, потролив Росію та назвав російську область "Бєлгородською народною республікою". Відповідну заяву він зробив у ефірі національного телемарафону.

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За словами Данілова, інформація РФ про те, що авіація Збройних сил України завдала авіаудару з нафтобази в Бєлгороді, не відповідає дійсності.

Більше того, секретар РНБО вирішив потролити країну-агресора та назвав російський регіон "Бєлгородською народною республікою".

"Російське суспільство починає щось розуміти. Наприклад, те, що сталося у них сьогодні вранці, коли на території Бєлгородської народної республіки стався вибух на нафтобазі. Вони зараз чомусь кажуть, що це зробили ми. Насправді, за нашою інформацією, це зовсім не відповідає дійсності", — продовжив Данілов в ефірі телемарафону.

Секретар РНБО нагадав, що Україна не розв'язувала війну проти Росії та назвала військово-політичне керівництво РФ "хворими людьми". Данілов обурився тим, що окупанти не дозволяють організувати гуманітарні коридори для евакуації мирного населення.

"Брешуть на весь світ, що вони нібито тут нічим не займаються, крім того, що знищують нацистів. Де вони їх взяли?", — підсумував Данілов в ефірі.

[ + – ] Данілов потролив РФ і назвав російську область "Бєлгородською народною республікою"

Раніше повідомлялося, що 1 квітня на нафтобазі в російському Бєлгороді прогримів потужний вибух. Влада регіону звинуватила Збройні сили України у завданні авіаудару по стратегічному об'єкту. За кілька годин російські ЗМІ повідомили про другий вибух на нафтобазі в Бєлгороді.

Міноборони України відреагувало на звинувачення російської влади та повідомило, що авіаудар по Бєлгороду може бути спецоперацією Кремля з дискредитації ЗСУ. В Офісі президента, зі свого боку, стверджували, що вибухи на нафтобазі могли статися через необережність або через саботаж солдатами наказів.