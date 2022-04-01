"Белгородская народная республика": Данилов потроллил РФ из-за взрывов на нефтебазе (видео)

Секретарь СНБО также назвал военно-политическое руководство РФ "больными людьми", которые отказываются организовывать "зеленые" коридоры для эвакуации людей.

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя взрывы на нефтебазе в Белгороде, потроллил Россию и назвал российскую область "Белгородской народной республикой". Соответствующее заявление он сделал в эфире национального телемарафона.

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По словам Данилова, информация РФ о том, что авиация Вооруженных сил Украины нанесла авиаудар по нефтебазе в Белгороде, не соответствует действительности.

Более того, секретарь СНБО решил потроллить страну-агрессора и назвал российский регион "Белгородской народной республикой".

"Российское общество начинает что-то понимать. Например, то, что произошло у них сегодня утром, когда на территории Белгородской народной республики случился взрыв на нефтебазе. Они сейчас почему-то говорят, что это сделали мы. На самом деле, по нашей информации, совсем не отвечает действительности", — продолжил Данилов в эфире телемарафона.

Секретарь СНБО напомнил, что Украина не развязывала войну против России и назвал военно-политическое руководство РФ "больными людьми". Данилов возмутился тем, что оккупанты не разрешают организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения.

"Врут на весь мир, что они якобы тут ничем не занимаются, кроме того, что уничтожают нацистов. Где они их взяли?", — подытожил Данилов в эфире.

[ + – ] Данилов потроллил РФ и назвал российскую область "Белгородской народной республикой"

Ранее сообщалось, что 1 апреля на нефтебазе в российском Белгороде прогремел мощный взрыв. Власти региона обвинили Вооруженные силы Украины в нанесении авиаудара по стратегическому объекту. Через несколько часов российские СМИ сообщили о втором взрыве на нефтебазе в Белгороде.

Минобороны Украины отреагировало на обвинение российских властей и сообщило, что авиаудар по Белгороду может быть спецоперацией Кремля по дискредитации ВСУ. В Офисе президента, в свою очередь, утверждали, что взрывы на нефтебазе могли произойти по неосторожности или из-за саботажа солдатами приказов.