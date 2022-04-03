У Білгороді на кордоні з Україною прогриміли потужні вибухи, – Reuters

У будинку одного з очевидців події затремтіли вікна. Голова адміністрації Яковлівського міського округу Білгородської області говорить про хлопок, після якого на землю впали уламки.

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У російському місті Білгород неподалік кордону з Україною пролунали два вибухи. Про це двоє очевидців події повідомили агентству Reuters.

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Причина вибухів наразі невідома, але вони були настільки потужними, що в будинку одного зі свідків забренчали вікна. Постраждалих серед місцевого населення немає, їхнє майно не було пошкоджене.

Голова адміністрації Яковлівського міського округу Білгородської області Олег Медведєв повідомив у Telegram про "хлопок" у селі Томарівка під Білгородом.

"Був хлопок, на землю впали уламки. Як і належить, вулицю оточили, викликали оперативні служби. Уламки оглянули — вони не становлять небезпеки, їх відвезли", — написав Медведєв.

Міські служби прибирають оточення та готуються відновити рух, підсумував чиновник.

Нагадаємо, що 1 квітня в Білгороді вибухнула нафтобаза, російська влада заявила, що ЗСУ атакувала об'єкт вертольотами. За словами радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, перед цим вибухом міг хтось покурити на об'єкті.

Секретар РНБО України Олексій Данілов після вибухів на нафтобазі назвав Білгородську область "Білгородською народною республікою". Він назвав військово-політичне керівництво РФ "хворими людьми".

Президент України Володимир Зеленський говорив, що непрофесійно говорити про вибухи в Росії, поки в Україні триває війна.