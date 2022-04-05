В российском Белгороде снова прозвучал взрыв, — нардеп (фото)

По словам Алексея Гончаренко, после нового взрыва в городе местные жители увидели столб черного дыма.

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В российском городе Белгород снова неспокойная обстановка, сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

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По словам нардепа, в Белгороде, который находится в 39 километрах от украинской границы, прозвучал "хлопок", после которого местные жители заметили небольшой столб черного дыма.

[ + – ] В Белгороде снова неспокойно

Кроме этого, Гончаренко заявил, что в России начали охотиться на голубей, поверив телевизионным пропагандистам, которые развивали тезис о бактериологическом оружии, которое переносят птицы из Украины.

"А еще кто-то травит голубей — насмотрелись сказок про наших отравленных птиц, но травят их почему-то сами. Фейки слились воедино: "агрессия Украины" и "биолаборатории". Срочно ищите Киву, он точно должен быть рядом", — написал Алексей Гончаренко.

Напомним, что 3 апреля информационное агентство Reuters сообщило о мощных взрывах, которые прогремели в российском городе Белгород. Тогда в доме одного из очевидцев произошедшего задрожали окна. Глава администрации Яковлевского городского округа Белгородской области заявил о хлопке, после которого на землю упали обломки. При этом, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано, также не пострадало и их имущество.

За два дня до того, был зафиксирован пожар на нефтебазе Белгорода. Глава области заявил, что перед пожаром по нефтебазе был нанесен авиаудар двумя украинскими вертолетами. Произошедшее спровоцировало панику в городе: на АЗС выстроились крупные очереди, а жители были напуганы тем, что город незащищен от возможного вторжения.