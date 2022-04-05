У російському Бєлгороді знову пролунав вибух, — нардеп (фото)

За словами Олексія Гончаренка, після нового вибуху в місті місцеві жителі побачили стовп чорного диму.

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У російському місті Бєлгород знову неспокійна ситуація, повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

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За словами нардепа, в Бєлгороді, що знаходиться за 39 кілометрів від українського кордону, пролунав "вибух", після якого місцеві жителі помітили невеликий стовп чорного диму.

[ + – ] У Бєлгороді знову неспокійно

Крім цього, Гончаренко заявив, що в Росії почали полювати на голубів, повіривши телевізійним пропагандистам, які розвивали тезу про бактеріологічну зброю, яку переносять птахи з України.

"А ще хтось труїть голубів — надивилися казок про наших отруєних птахів, але труять їх чомусь самі. Фейки злилися воєдино: "агресія України" та "біолабораторії". Терміново шукайте Ківу, він точно має бути поруч", — написав Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що 3 квітня інформаційне агентство Reuters повідомило про потужні вибухи, які прогриміли в російському місті Бєлгород. Тоді в будинку одного з очевидців події затремтіли вікна. Голова адміністрації Яковлівського міського округу Бєлгородської області заявив про вибух, після якого на землю впали уламки. Водночас постраждалих серед мирного населення не зафіксовано, також не постраждало і їхнє майно.

За два дні до того, зафіксовано пожежу на нафтобазі Бєлгорода. Глава області заявив, що перед пожежею по нафтобазі завдали авіаудар два українські вертольоти. Те, що сталося, спровокувало паніку в місті: на АЗС вишикувалися великі черги, а жителі налякалися тим, що місто незахищене від можливого вторгнення.