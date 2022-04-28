У Білгородській області РФ знову чутно вибухи (фото, відео)

За інформацією російських журналістів, вибухи було чутно в місті Строїтель. А згодом вони навіть опублікували знімки "невеликих уламків", які нібито впали на вулицях.

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Увечері 28 квітня в Білгородській області знову чули вибухи. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Повідомляється, що вибухи прогриміли в місті Строїтель. Опубліковані відеозаписи, швидше за все, демонструють роботу засобів ППО.

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[ + – ] Місто Строїтель розташований неподалік від Білгорода

Також у "Телеграм" опублікували фото "невеликих уламків", що впали на вулиці Строїтеля.

Нагадаємо, останнім часом із російських регіонів, що межують з Україною, регулярно надходять повідомлення про вибухи. Чергова серія сталася 27 квітня: у Білгородській області пролунало чотири вибухи. Як з'ясувалося, в районі села Стара Нелидівка спалахнув склад боєприпасів. Того ж дня пролунали два вибухи у Воронежі. Повідомлялося також про "удар" у Курську. Місцева влада оголосила, що, за попередніми даними, спрацювала система ППО.

25 квітня в російському прикордонному місті Брянську горіла нафтобаза "Транснафти". ЗМІ повідомляли про те, що вогонь охопив два сховища нафтопродуктів.

19 квітня губернатор Білгородської області Гладков звинуватив ЗСУ в обстрілі села Головчине. За його словами, внаслідок обстрілу нібито постраждала жінка.