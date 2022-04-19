Бєлгородський губернатор звинуватив ЗСУ в обстрілі села Головчино (фото)

Губернатор Бєлгородської області заявив, що після обстрілу нібито постраждала жінка, їй надають медичну допомогу. РосЗМІ показали кадри зруйнованих будинків.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив українських військових в обстрілі села Головчино. Про це російський урядовець написав у Telegram.

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"Був обстріл з боку України села Головчино Грайворонського району. Є руйнування. Зараз іде обхід по будинках. Є постраждала, це місцева мешканка. Їй зараз надають всю необхідну медичну допомогу", — повідомив губернатор.

Пізніше зазначив, що виїхав до села. Російські ЗМІ публікують фото начебто наслідків обстрілу населеного пункту, на кадрах видно зруйновані будинки.

Село Головчино знаходиться приблизно за 50 км від Бєлгорода ближче до кордону з Україною, в ньому мешкає близько 4 тис. людей. Грайворонський район межує з Харківською та Сумською областями.

[ + – ] У селі Головчино мешкає близько 4 тис. людей

Військове керівництво України на момент публікації новин не коментувало звинувачення Гладкова.

Зазначимо, що Гладков 14 квітня говорив про обстріл села Журавлівка та Сподарюшине, які знаходяться біля України. В обох випадках ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що СБУ 15 квітня перехопила телефонні розмови окупантів у Донецькій області. Один із бойовиків зізнався, що командування РФ влаштувало провокацію та обстріляло село Климово в Брянській області, щоб звинуватити Україну.

Росія 13 квітня звинувачувала Україну в обстрілі прикордонного пункту Курської області. Губернатор регіону Роман Старовойт заявляв, що пункт обстріляли ЗСУ зі стрілецької зброї.

Влада прикордонних з Україною регіонів Росії 11 квітня запровадила "жовтий", високий, рівень терористичної небезпеки, він діятиме 15 діб.