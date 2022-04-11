Росія запровадила високий рівень небезпеки терактів у регіонах, що межують із Україною: до чого готуватися

"Жовтий" рівень терористичної небезпеки запровадили на 15 діб у п'яти регіонах. Люди мають носити з собою документи, а військові та поліція посилять патрулювання місцевості.

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Російські регіони, що межують із Україною, 11 квітня на 15 діб запровадили "жовтий", високий рівень терористичної небезпеки. Губернатор Курської області Роман Старовойт закликав людей до пильності та заявив про "можливі провокації в регіоні з України".

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За його словами, "жовтий" – це другий рівень небезпеки за встановленою шкалою. Усього їх три: підвищений – синій, високий – жовтий, і останній, критичний – червоний. У Курській області встановлять контрольні пункти спостереження, у них будуть військові та поліція, посилять патрулювання населених пунктів.

Білгородська область

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков написав, що в його регіоні такий режим запроваджують із 11 по 25 квітня.

"Жовтий рівень дозволяє консолідувати зусилля влади, силових структур і населення. Боятися цього не треба, треба діяти злагоджено", — повідомив чиновник.

Гладков дав жителям Білгородської області наступні поради:

утриматися від відвідування місць масового перебування людей,

виходячи з дому, брати із собою документи,

звертати увагу на появу незнайомих людей і автомобілів на територіях, що прилягають до житлових будинків,

обговорити із сім'єю план дій у разі надзвичайної ситуації.

На Білгородщині заборонено підривати петарди, феєрверки та салюти, щоб не лякати людей зайвими гучними звуками.

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Брянська та Воронезька області

Уряд Брянської області "подбав" про жителів і теж попередив про загрозу терактів. Жителів області попросили уникати місць масового перебування людей і носити при собі документи, що засвідчують особу.

Бояться "провокацій із України" і в Кантемирівському та Россошанському районах Воронезької області, що межують із Україною. Губернатор регіону Олександр Гусєв уточнив, що такий захід є виключно профілактичним, а обстановка в регіоні залишається спокійною й абсолютно контрольованою владою та правоохоронцями.

У регіоні посилять роботу структур, які забезпечують правопорядок і безпеку. Обмежень у повсякденному житті людей не буде, обіцяє Гусєв.

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Краснодарський край і Крим

"Жовтий" рівень терористичної небезпеки запровадили в Єйському та Щербинівському районах Краснодарського краю, повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв. Цей регіон межує з Україною морем.

"Відсьогодні в цих муніципалітетах буде посилено роботу всіх наших правоохоронних органів. Жителів і гостей Кубані прошу бути більш пильними та за будь-якої підозрілої ситуації звертатися до поліції за номерами 102 або 112", – зазначив Кондратьєв.

В окупованому Криму також було запроваджено "жовтий" рівень терористичної небезпеки на території міських округів Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, Джанкойського, Красноперекопського та Ленінського районів.

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"Цей захід носить виключно профілактичний характер", — написав так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов.

"Жовтий" рівень небезпеки терактів – що це означає?

"Жовтий рівень" означає наявність підтвердженої інформації щодо реальної можливості вчинення теракту. Людям у цьому разі рекомендується відвідувати людні місця лише за необхідності, а, виходячи надвір, завжди брати із собою документи, які засвідчують особу. Рівень терористичної небезпеки може встановлюватися терміном трохи більше 15 діб.

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Вересень 1999 року – вибухи житлових будинків у Росії

Із 4 по 16 вересня 1999 року в Буйнакську (Дагестан), Москві та Волгодонську (Ростовська область) відбулася серія терористичних актів, унаслідок яких 307 людей загинули та понад 1700 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

[ + – ] Після терактів Путін почав бомбардувати Грозний

Тоді в цьому звинуватили північнокавказьких бойовиків. Нинішній президент Росії Володимир Путін обіймав у цей час посаду директора ФСБ.

Теракти дали можливість Путіну 23 вересня 1999 почати бомбардувати Грозний. Наступного дня Путін сказав на пресконференції таке: "Ми переслідуватимемо терористів скрізь. В аеропорту — в аеропорту. Значить, ви вже вибачте, в туалеті спіймаємо, ми і в сортирі їх замочимо, зрештою. Все, питання закрите остаточно".

30 вересня РФ ввела федеральні війська в Чечню.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України попереджали, що російські війська отримали наказ від Путіна підготувати теракт на Чорнобильській АЕС і звинуватити в цьому Київ.

СБУ 10 березня заявила, що ЗС РФ може готувати диверсії на складах аміаку в Харківській області, щоб дискредитувати українських військових.