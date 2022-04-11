Россия ввела высокий уровень опасности терактов в граничащих с Украиной регионах: к чему готовиться

"Желтый" уровень террористической опасности ввели на 15 суток в пяти регионах. Люди должны будут носить с собой документы, а военные и полиция усилят патрулирование местности.

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Российские регионы, граничащие с Украиной 11 апреля на 15 суток ввели "желтый", высокий, уровень террористической опасности. Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал людей к бдительности и заявил о "возможных провокациях в регионе из Украины".

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По его словам, "желтый" – это второй уровень опасности по установленной шкале. Всего их три: повышенный — синий, высокий — желтый, и последний, критический — красный. В Курской области установят контрольные пункты наблюдения, в них будут находиться военные и полиция, усилят патрулирование населенных пунктов.

Белгородская область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в его регионе такой режим вводят с 11 по 25 апреля.

"Желтый уровень позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. Бояться этого не надо, надо действовать слаженно", — сообщил чиновник.

Гладков дал жителям Белгородской области следующие советы:

воздержаться от посещения мест массового пребывания людей,

выходя из дома, брать с собой документы,

обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на территориях, прилегающих к жилым домам,

обсудить с семьей план действий в случае чрезвычайной ситуации.

В Белгородской области запрещено взрывать петарды, фейерверки и салюты, чтобы не пугать людей лишними громкими звуками.

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Брянская и Воронежская области

Правительство Брянской области "позаботилось" о жителях и тоже предупредила об угрозе терактов. Жителей области попросили избегать мест массового пребывания людей и носить при себе документы, удостоверяющие личность.

Боятся "провокаций из Украины" и в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области, граничащих с Украиной. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что такая мера является исключительно профилактической, а обстановка в регионе остается спокойной и абсолютно контролируемой властями и правоохранителями.

В регионе усилят работу структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность. Ограничений в повседневной жизни людей не будет, обещает Гусев.

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Краснодарский край и Крым

"Желтый" уровень террористической опасности ввели в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Этот регион граничит с Украиной по морю.

"С сегодняшнего дня в этих муниципалитетах будет усилена работа всех наших правоохранительных органов. Жителей и гостей Кубани прошу быть более бдительными и при любой подозрительной ситуации обращаться в полицию по номерам 102 или 112", – отметил Кондратьев.

В оккупированном Крыму тоже был введен "желтый" уровень террористической опасности на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.

[ + – ] Правоохранителям дают право обыскивать транспорт

"Эта мера носит исключительно профилактический характер", — написал так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"Желтый" уровень опасности терактов – что это значит?

"Желтый уровень" означает наличие подтвержденной информации о реальной возможности совершения теракта. Людям в этом случае рекомендуется посещать людные места только при необходимости, а, выходя на улицу, всегда брать с собой документы удостоверяющие личность. Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток.

Правоохранителям дают право обыскивать воздушный, водный, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Сентябрь 1999 года – взрывы жилых домов в России

С 4 по 16 сентября 1999 года в Буйнакске (Дагестан), Москве и Волгодонске (Ростовская область) произошла серия террористических актов, в результате которых 307 человек погибли и более 1700 человек получили ранения различной степени тяжести.

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Тогда в этом обвинили северокавказских боевиков. Нынешний президент России Владимир Путин занимал в это время пост директора ФСБ.

Теракты дали возможность Путину 23 сентября 1999 года начать бомбить Грозный. На следующий день Путин сказал на пресс-конференции следующее: "Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно".

30 сентября РФ ввела федеральные войска в Чечню.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины предупреждали, что российские войска получили приказ от Путина подготовить теракт на Чернобыльской АЭС и обвинить в этом Киев.

СБУ 10 марта заявила, что ВС РФ могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области, чтобы дискредитировать украинских военных.