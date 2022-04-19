Белгородский губернатор обвинил ВСУ в обстреле села Головчино (фото)

Губернатор Белгородской области заявил, что после обстрела якобы пострадала женщина, ей оказывают медпомощь. РосСМИ показали кадры разрушенных домов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил украинских военных в обстреле села Головчино. Об этом российский чиновник написал в Telegram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сейчас идет подомовой обход. Есть пострадавший, это местная жительница. Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сообщил губернатор.

Позднее отметил, что выехал в село. Российские СМИ публикуют фото якобы последствий обстрела населенного пункта, на кадрах видны разрушенные дома.

Село Головчино находится примерно в 50 км от Белгорода ближе к границе с Украиной, в нем живет около 4 тыс. человек. Грайворонский район граничит с Харьковской и Сумской областями.

[ + – ] В селе Головчино живет около 4 тыс. человек

Военное руководство Украины на момент публикации новости не комментировало обвинения Гладкова.

Отметим, что Гладков 14 апреля говорил про обстрел села Журавлевка и Сподарюшино, которые находятся возле Украины. В обоих случаях никто не пострадал.

Напомним, что СБУ 15 апреля перехватила телефонные разговоры оккупантов в Донецкой области. Один из боевиков признался, что командование РФ устроила провокацию и обстреляла село Климово в Брянской области, чтобы обвинить Украину.

Россия 13 апреля обвиняла Украину в обстреле погранпункта Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт заявлял, что пункт обстреляли ВСУ из стрелкового оружия.

Власти приграничных с Украиной регионов России 11 апреля ввели "желтый", высокий, уровень террористической опасности, он будет действовать 15 суток.