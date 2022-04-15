"Это наши": оккупант признался жене, что Россию обстреливают собственные войска (видео)

В перехваченном СБУ разговоре оккупант признается жене, что обстрелы ведутся с целью дискредитации Украины. В ответ на это женщина говорит, что "от этого уже как-то легче".

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Россия организовала провокацию, обстреляв село Климово в Брянской области, чтобы обвинить в этом Украину. Это подтверждают свежие перехваты телефонных разговоров оккупантов, находящихся в Донецкой области, сообщают в СБУ.

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"Это наши х…рачат, – объясняет жене российский захватчик. — Так делают для того, чтобы типа х**лы провоцируют. И вот потому попадают".

"Ну, от этого уже как-то легче", — признается супруга оккупанта.

"Такая же х…рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. По сути, это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово", — продолжает российский военнослужащий.

Также во время разговора оккупант отмечает, что после этого решил написать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Как сообщал Фокус, 14 апреля единая дежурная диспетчерская служба Климовского района Брянской области заявила, что на территории зафиксировали два прилета снарядов. Российские СМИ пишут, что в результате обстрела якобы пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Также губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что ВСУ обстреляли жилые дома региона.

13 апреля Россия обвинила Украину в обстреле пограничного пункта в Курской области. Губернатор Курской области Роман Старовойт утверждал, что украинские военные обстреляли пограничный пункт пропуска из стрелкового оружия.

После этого в Минобороны РФ пригрозили ударами по "центрам принятия решений" в Украине, в том числе Киеве. Российские захватчики обвиняют Вооруженные силы Украины в попытках диверсий и нанесении ударов по объектам на территории РФ.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина нанесет ответный удар в случае атаки РФ на органы власти в Украине.