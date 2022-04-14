Украина нанесет ответный удар в случае атаки РФ на органы власти в Киеве, — Арестович (видео)

Советник руководителя Офиса президента уточнил, что украинская сторона обладает "прекрасными возможностями" для удара по территории России.

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Вооруженные силы Украины могут нанести ответный удар в случае, если войска РФ атакуют "центры принятия решений в Киеве", как ранее угрожало это сделать Министерство обороны России. Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью юристу Марку Фейгину.

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Отвечая на вопрос о том, могут ли потенциально российские войска нанести удар по Киеву, Арестович заявил, что в этом он "не сомневается ни секунды" и даже допустил, что такие действия могут быть предприняты противником "в последний день перед заключением мирного соглашения"

"Это же кремлевские", — сказал представитель ОП.

Также Арестович отметил, что, исходя из заявления Минобороны РФ, под угрозой находятся органы военного управления, центральные аппараты силовых структур Украины, а также Верховная Рада, Кабинет министров и Офис президента. Тем не менее, советник главы ОП заверил, что в Киеве к такому готовы.

"Пусть летит, посмотрим… Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашим органам управления у нас найдется своя резьба. Тут надо быть аккуратным в вопросе поднятия ставок, потому что возможности по России, сразу хочу сказать, у нас прекрасные. И то, что мы их пока не используем, ну как бы любая война имеет степень эскалации. Хотите эскалировать — давайте эскальнем", — сказал Арестович.

Напомним, в среду, 13 апреля, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российская сторона видит "попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ", и если они продолжатся, то "Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".

Также мы писали, что РФ 13 апреля обвинила украинскую сторону в обстреле пограничного пункта в Курской области.