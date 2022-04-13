Россия обвинила Украину в обстреле пограничного пункта в Курской области (видео)

Губернатор Курской области Роман Старовойт утверждает, что украинские военные обстреляли пограничный пункт пропуска из стрелкового оружия.

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Губернатор приграничной с Украиной Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле пограничного пункта пропуска со стороны украинской территории. Об этом он сообщил в Telegram.

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Российский чиновник утверждает, что обстрел якобы произошел в Кореневском районе приграничного региона со стрелкового оружия в 14:00. Он добавил, что российские пограничники ответили на огонь, а "огневую точку было подавлено". Роман Старовойт заявил, что жертв и раненых нет.

"Сегодня в 14 часов в Кореневском районе из стрелкового оружия был обстрелян пограничный пункт пропуска. Ответным огнем огневая точка была подавлена. Жертв и разрушений нет", — написал Старовойт.

Украинские силовые ведомства и пограничная служба на момент написания новости не прокомментировали обвинения России в обстреле их пограничного пункта.

Судя по карте, Кореневский район граничит с Сумской областью, откуда ранее вышли российские военные.

Напомним, 11 апреля в Беларуси заявили об обстреле пограничного пункта со стороны Польши. Белорусские силовики обвинили в попытке ослепить их стробоскопами.

Ранее, 6 апреля в России заявили, что Украина обстреляла пограничный пункт Курской области. Тогда губернатор Сергей Старовойтов утверждал, что украинские военные якобы обстреляли позиции российских пограничников из минометов.