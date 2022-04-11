В Беларуси заявили об обстреле погранпункта "Песчатка" со стороны Польши (видео)

Белорусские силовики обвинили поляков в попытке ослепить их стробоскопами. При этом на следующий день якобы нашли следы разрушений в стенах и металлические модули.

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Пограничный комитет Беларуси обвинил Польскую республику в нападении на пропускной дорожный пункт Песчатка, сообщает пресс-служба ведомства.

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Белорусские военные заявляют, что в ночь с 10 на 11 апреля в указанном дорожном пункте состоялась провокация со стороны Республики Польша, опубликовав видео с камер наблюдения. На них видно неизвестных людей, но не видно опознавательных знаков, по которым можно сделать вывод, что это действительно пропускной пункт Песчатка.

[ + – ] Видео Пограничного комитета Беларуси

В заявлении отмечается, что "силовики" пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами, а после инцидента на месте происшествия были найдены следы разрушений в стенах, а также металлические модули.

Также Пограничный комитет Беларуси заявил, что польская сторона была проинформирована о случившемся.

Ранее Фокус информировал, что Беларусь составила собственный список недружественных стран. В отличие от российской версии этого документа в перечень не попали Япония, Тайвань и другие государства. Не считают белорусские чиновники недружественной и Украину. В документе говорится, что список составлен для "обеспечения защиты национальных интересов" республики, в него вошли государства. которые, по мнению белорусских властей, совершают "недружественные действия" в отношении юридических и/или физических лиц Беларуси.

Также мы сообщали, что белорусский президент Александр Лукашенко получил клюшкой по лицу во время хоккейного матча. Инцидент произошел во время поединка команды президента со сборной Минской области, из-за чего Лукашенко пришлось временно покинуть площадку.