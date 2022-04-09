Лукашенко получил клюшкой по лицу во время хоккейного матча (фото, видео)

Инцидент произошел во время поединка команды президента со сборной Минской области, из-за чего Лукашенко пришлось временно покинуть площадку.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко получил клюшкой по лицу во время хоккейного матча в Минске. В это время он был на льду, а его противник, пытаясь отобрать шайбу, случайно попал в лицо. После произошедшего белорусский лидер временно покинул площадку, его здоровою ничего не угрожает. Соответсвующее видео с инцидентом опубликовали на Telegram-канале "Пул первого".

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"В кругу вбрасывания шайба была у 01 (номер на форме у Лукашенка — Ред). Тот хотел ее, подбив клюшку, забрать у 7 номера, игрока команды Минской области. Первый резко увел клюшку в сторону (сохраняя шайбу), но номер 7 не попал по клюшке 01, а попал по лицу…. С 7 номером все в порядке", — сказано в сообщении.

Вскоре после случившегося Александр Лукашенко вернулся на лед и продолжить играть со своей командой. На месте ранения возле подбородка был наклеен пластырь. Сообщается, что команда лидера Беларуси победила матч.

Напомним, 7 апреля президент Беларуси похвастался проведением "спецоперации" в Украине. Он рассказал, что якобы ему удалось организовать и осуществить специальную операцию по спасению белорусов в Украине.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности российско-украинских переговоров без участия в них Беларуси. По его словам, такая позиция обозначена не только в силу того, что Беларусь оказалась "в одной корзине" с РФ, а и потому, что война развязана в соседнем государстве.