"Даже вы не заметили": Лукашенко похвастался проведением "спецоперации" в Украине (видео)

Во время совещания с силовиками Беларуси Лукашенко рассказал, что в ходе "спецоперации" якобы освободил удерживаемых в нашей стране белорусов.

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Белорусский политик Александр Лукашенко, считающий себя президентом страны, заявил, что ему удалось организовать и осуществить специальную операцию по спасению белорусов. Об этом он заявил в ходе совещания с силовиками.

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Лукашенко заявил, что белорусы потеряли "семимиллиардный украинский рынок", в результате чего на территории Украины неизвестные начали захватывать белорусских граждан. В частности, по словам Лукашенко, незаконным арестам подверглись водители автомобильного транспорта, которые оказались в Украине на момент начала войны.

Также Лукашенко обвинил Украину в захвате 1500 тысяч белорусских железнодорожных вагонов и около сотни водителей.

"Я предупреждал украинцев, что мы проведем специальную операцию по освобождению этих людей. И мы ее провели и всех наших людей освободили. Я не вникаю в детали, на то это и специальная операция. Но всех ребят, которые проводили эту специальную операцию, необходимо приставить к государственной награде. Блестяще провели, так, что даже вы не заметили", — сказал Александр Лукашенко.

Белорусский президент также отметил, что если украинские власти не отпустят оставшихся граждан Беларуси, то он будет вынужден "ответить по-другому".

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о необходимости участия Беларуси в переговорах о прекращении войны России против Украины. Он считает, что Москва поддерживает и понимает озвученную им позицию, а "танцевать под дудку Запада" Минск не собирается.

Также эксперты заметили 7 признаков, по которым Александр Лукашенко готов поменять свое отношение к войне против Украины.