Пахнет жареным. 7 признаков того, что Лукашенко готов поменять отношение к войне с Украиной

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Что-то мне подсказывает, что скоро Лукашенко запоет, как он готов помогать Украине в восстановлении.

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По крайней мере, есть несколько интересных новостей, которые умещаются в два дня.

Русских войск в Беларуси становится меньше — как наземная группировка так и авиа-крыло. (но ракетные войска стоят и стреляют по украинским городам). На БелТА (белорусское государственное информационное агентство — Ред.) — уникальный для периода войны материал. Заголовок "Украина откроет семь гуманитарных коридоров". Ссылка на телегу Верещук и ни слова о "доброй воле РФ". Очередные заявления самого Лукашенко о мире и прочее прочее. На АТН дали интервью пенсионера из Гостомеля (которого вывезли в Беларусь). Со словами "24 началась бомбежка аэродрома, потом по жилым кварталам..." Те же пропагандисты из АТН дают цитату Подоляка: "Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Телеграм-канале заявил, что долгой и изнуряющей войны по "Афганскому сценарию" не будет". На минуточку, Михаил Подоляк был депортирован из Беларуси еще в 2004. Для баланса дают интервью с Песковым. Но раньше украинскую сторону, ее заявления (без своих комментов) не представляли вообще. И самое забавное. Это "цензура наоборот". Государственное агентство БелТА было заблокировано (с белорусской стороны) на доступ из Украины и ряда стран. И вот после сиих откровений, с 15-00 2 апреля открывается, родимое и даже без VPN. Снятие ограничений на выезд из страны (в том числе на территорию Украины) для граждан Беларуси. Генпрокуратура "не советует", но ГПК уже будет пропускать.

Ну и множество других, более мелких сигналов, которые касаются белорусов, в том числе тех, кто находится за решеткой.

Одним словом, у Путина пока все идет совсем не по плану. И один усатый белорус, который и раньше почуял, что пахнет жареным, начал крутиться, как уж на сковородке.

Поэтому, повторю, не удивлюсь его новым "мирным" инициативам, желанию поговорить с руководством Украины и смене риторики. Естественно, с параллельной попыткой повторить свой кульбит 2014 года и продать тезис об "отличной от российской позиции" Европейскому Союзу и США.

Наступает время охренительных историй и откровений на белорусском направлении.

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