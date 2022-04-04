Пахнет жареным. 7 признаков того, что Лукашенко готов поменять отношение к войне с Украиной
"У Путина пока все идет совсем не по плану. И один усатый белорус, который и раньше почуял, что пахнет жареным, начал крутиться, как уж на сковородке". Мнение.
Мы . Мы из Украины
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Что-то мне подсказывает, что скоро Лукашенко запоет, как он готов помогать Украине в восстановлении.
По крайней мере, есть несколько интересных новостей, которые умещаются в два дня.
- Русских войск в Беларуси становится меньше — как наземная группировка так и авиа-крыло. (но ракетные войска стоят и стреляют по украинским городам).
- На БелТА (белорусское государственное информационное агентство — Ред.) — уникальный для периода войны материал. Заголовок "Украина откроет семь гуманитарных коридоров". Ссылка на телегу Верещук и ни слова о "доброй воле РФ".
- Очередные заявления самого Лукашенко о мире и прочее прочее.
- На АТН дали интервью пенсионера из Гостомеля (которого вывезли в Беларусь). Со словами "24 началась бомбежка аэродрома, потом по жилым кварталам..."
- Те же пропагандисты из АТН дают цитату Подоляка: "Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Телеграм-канале заявил, что долгой и изнуряющей войны по "Афганскому сценарию" не будет". На минуточку, Михаил Подоляк был депортирован из Беларуси еще в 2004. Для баланса дают интервью с Песковым. Но раньше украинскую сторону, ее заявления (без своих комментов) не представляли вообще.
- И самое забавное. Это "цензура наоборот". Государственное агентство БелТА было заблокировано (с белорусской стороны) на доступ из Украины и ряда стран. И вот после сиих откровений, с 15-00 2 апреля открывается, родимое и даже без VPN.
- Снятие ограничений на выезд из страны (в том числе на территорию Украины) для граждан Беларуси. Генпрокуратура "не советует", но ГПК уже будет пропускать.
Ну и множество других, более мелких сигналов, которые касаются белорусов, в том числе тех, кто находится за решеткой.
Одним словом, у Путина пока все идет совсем не по плану. И один усатый белорус, который и раньше почуял, что пахнет жареным, начал крутиться, как уж на сковородке.
Поэтому, повторю, не удивлюсь его новым "мирным" инициативам, желанию поговорить с руководством Украины и смене риторики. Естественно, с параллельной попыткой повторить свой кульбит 2014 года и продать тезис об "отличной от российской позиции" Европейскому Союзу и США.
Наступает время охренительных историй и откровений на белорусском направлении.Важно