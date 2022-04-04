Пахне смаженим. 7 ознак того, що Лукашенко готовий змінити своє ставлення до війни з Україною
"У Путіна поки що все йде зовсім не за планом. Й один вусатий білорус, який і раніше відчув, що пахне смаженим, почав крутитися, як вуж на сковорідці". Думка.
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Щось мені підказує, що незабаром Лукашенко заспіває, як він готовий допомагати Україні у відновленні.
Принаймні, є кілька цікавих новин, які вміщуються в два дні.
- Російських військ у Білорусі стає менше — як наземне угруповання, так й авіа-крило. (але ракетні війська стоять і стріляють по українських містах)
- На БелТА (білоруське державне інформаційне агентство – Ред.) – унікальний для періоду війни матеріал. Заголовок "Україна відкриє сім гуманітарних коридорів". Посилання на телегу Верещук і жодного слова про "добру волю РФ".
- Чергові заяви самого Лукашенка про мир та інше.
- На АТН дали інтерв'ю пенсіонера із Гостомеля (якого вивезли до Білорусі). Зі словами "24 почалося бомбардування аеродрому, потім по житлових кварталах…."
- Ті ж пропагандисти з АТН дають цитату Подоляка "Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Телеграм-каналі заявив, що довгої та виснажливої війни за "Афганським сценарієм" не буде". На хвилиночку Михайла Подоляка було депортовано з Білорусі ще в 2004. Для балансу дають інтерв'ю з Пєсковим. Але раніше українську сторону її заяви (без своїх коментів) не представляли взагалі.
- І найкумедніше. Це "цензура навпаки". Державне агентство БелТА було заблоковане (з білоруської сторони) на доступ з України та низки країн. Й ось після цих одкровень, з 15:00 2 квітня відкривається, рідне і навіть без VPN.
- Зняття обмежень на виїзд із країни (зокрема на територію України) для громадян Білорусі. Генпрокуратура "не радить", але ЦПК вже пропускатиме.
Ну і безліч інших, дрібніших сигналів, які стосуються білорусів, зокрема тих, хто перебуває за ґратами.
Одним словом, у Путіна поки що все йде зовсім не за планом. Й один вусатий білорус, який і раніше відчув, що пахне смаженим, почав крутитися, як на сковорідці.
Тому, повторю, не здивуюсь його новим "мирним" ініціативам, бажанню поговорити з керівництвом України та зміною риторики. Звичайно, з паралельною спробою повторити свій кульбіт 2014 року і продати тезу про "відмінну від російської позиції" Європейському Союзу і США.
Настає час охоронних історій та одкровень на білоруському напрямку.Важливо