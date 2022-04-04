Пахне смаженим. 7 ознак того, що Лукашенко готовий змінити своє ставлення до війни з Україною

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Щось мені підказує, що незабаром Лукашенко заспіває, як він готовий допомагати Україні у відновленні.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Принаймні, є кілька цікавих новин, які вміщуються в два дні.

Російських військ у Білорусі стає менше — як наземне угруповання, так й авіа-крило. (але ракетні війська стоять і стріляють по українських містах) На БелТА (білоруське державне інформаційне агентство – Ред.) – унікальний для періоду війни матеріал. Заголовок "Україна відкриє сім гуманітарних коридорів". Посилання на телегу Верещук і жодного слова про "добру волю РФ". Чергові заяви самого Лукашенка про мир та інше. На АТН дали інтерв'ю пенсіонера із Гостомеля (якого вивезли до Білорусі). Зі словами "24 почалося бомбардування аеродрому, потім по житлових кварталах…." Ті ж пропагандисти з АТН дають цитату Подоляка "Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Телеграм-каналі заявив, що довгої та виснажливої війни за "Афганським сценарієм" не буде". На хвилиночку Михайла Подоляка було депортовано з Білорусі ще в 2004. Для балансу дають інтерв'ю з Пєсковим. Але раніше українську сторону її заяви (без своїх коментів) не представляли взагалі. І найкумедніше. Це "цензура навпаки". Державне агентство БелТА було заблоковане (з білоруської сторони) на доступ з України та низки країн. Й ось після цих одкровень, з 15:00 2 квітня відкривається, рідне і навіть без VPN. Зняття обмежень на виїзд із країни (зокрема на територію України) для громадян Білорусі. Генпрокуратура "не радить", але ЦПК вже пропускатиме.

Ну і безліч інших, дрібніших сигналів, які стосуються білорусів, зокрема тих, хто перебуває за ґратами.

Одним словом, у Путіна поки що все йде зовсім не за планом. Й один вусатий білорус, який і раніше відчув, що пахне смаженим, почав крутитися, як на сковорідці.

Тому, повторю, не здивуюсь його новим "мирним" ініціативам, бажанню поговорити з керівництвом України та зміною риторики. Звичайно, з паралельною спробою повторити свій кульбіт 2014 року і продати тезу про "відмінну від російської позиції" Європейському Союзу і США.

Настає час охоронних історій та одкровень на білоруському напрямку.

Джерело.

Важливо